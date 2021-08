Cómo pueden actuar los inversores para tratar de evitar una burbuja bursátil

Surfear en los mercados no siempre es sencillo para los inversores. Hay que tener en cuenta que se puede incurrir en pérdidas si no se opera correctamente. Más aún, en tiempos en los que abunda la liquidez y es fácil caer en burbujas financieras cuando los activos ya están demasiado caros. ¿Cómo se pueden evitar estas situaciones en la bolsa como inversores? El punto de partida que siempre recomiendan los expertos es familiarizarse, primeramente, con el término de burbuja. Esta se produce cuando existe un fuerte incremento de demanda en un activo, en un periodo de tiempo breve, teniendo como consecuencia un importante incremento de precios.

El enriquecimiento de los que van adquiriendo el activo, actúa de efecto llamada, para aquellos no quieren “perderse la fiesta”. “En este punto, aparece la sensación general, de que esto seguirá subiendo eternamente, pues siempre habrá alguien dispuesto a comprarlo. La codicia es peligrosa, como ha ido sucediendo a lo largo de la historia con las burbujas”, apunta Borja Durán, Socio Fundador de Wealth Solutions y Finletic. Lamentablemente, cuando se invierte pensando solo en la rentabilidad, es fácil olvidarse de los riesgos, como la concentración en pocos activos, mezclar historias que “suenan” bien con inversiones sobrevaloradas.

“Y como en el cuento de Andersen, del Rey Desnudo, en algún momento alguien alza la voz para desengañar a fieles clientes que es toda una ilusión, y se produce una caída brusca de los precios del activo”, ahonda Durán. Pero el ser humano cada cierto tiempo, tropieza en la misma piedra. De las grandes burbujas económicas y financieras, se considera pionera la de los tulipanes de los Países Bajos en el siglo XVII. Durante la cual, los precios de estos bulbos experimentaron subidas exponenciales en menos de cinco años, llegando a valer más que una casa, cuando el bulbo del tulipán es de por si un producto perecedero. Su final fue abrupto y produjo una grave crisis económica en una de las potencias de la época.

Desde entonces, no han sido pocos los fraudes que han desembocado en burbujas, generadas, una vez más, por dejarse llevar por las historias fantásticas, pero que no están respaldadas desde el punto de vista técnico, ni de la gestión de riesgos. Por ejemplo, la célebre estafa piramidal de Bernard Madoff, la inversión en sellos o, salvando las distancias, el éxtasis colectivo que produjeron las primeras compañías de internet (por ejemplo, Terra, del Grupo Telefónica, que llego a valer más que BBVA y que, una vez vista la falta de contenido, terminaron de forma abrupta con la crisis bursátil puntocom). “En España, la crisis inmobiliaria, también dejó en posición delicada a muchas familias y empresas, que pensaban que había encontrado la manera de hacer dinero fácil, rápido y sin riesgo de manera continuada”, ejemplifica Durán.

Saber cómo evitarlas puede ahorrar pérdidas irremediables

Pero llegados a este punto, quizá la clave sea conocer qué se debe hacer para no caer en la cascada de aquellos que entran en números rojos por invertir de forma irracional y sin mirar más allá. “Las burbujas, no cesarán, pues la irracionalidad y la codicia, están presentes en el comportamiento humano”, indica Durán. Ahora bien, para aquellos que tengan la capacidad de aprender de la historia, podrán emplear las siguientes herramientas, para navegar seguros durante los momentos de histeria colectiva.

En primer lugar, la inversión es lo contrario que la especulación. “Especular es invertir sin criterio para ‘forrarnos’”, comenta Durán. Como dice Warren Buffet, “si te sientas a juagar al póker y no sabes quién es el pardillo, el pardillo eres tú”. Otra de las recomendaciones del experto es nunca invertir en nada que no se entienda en 5 minutos o que no está clara la forma de subir de valor de manera fundamental en términos económicos.

“A ello hay que sumarle que se ha de diversificar las inversiones para minimizar las consecuencias de posibles contagios en los mercados financieros, incluso si no se cuenta con posiciones en activos sobrevalorados”, expone. Y es que cualquier alejamiento de este principio de la inversión acarrea mucho dolor en el medio y largo plazo.

El mercado siempre pone las cosas en su sitio, con el paso del tiempo. Por eso, una de las fórmulas para evitar entrar en una burbuja es no invertir buscando maximizar la rentabilidad per se, sino ponderando los riesgos. Igualmente, separar las historias del proceso inversor. Las historias emocionan, las valoraciones de los activos han de ser racionales. “En conclusión nunca hay que invertir en nada que se base en ‘te lo estas perdiendo’, pues como dicen los castizos, ‘el ultimo duro que se lo lleve otro’”, termina.