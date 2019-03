Los inversores en fondos, con el miedo en el cuerpo tras el castigo de diciembre

Los partícipes en fondos de inversión de renta variable parecen temer que los desplomes de diciembre se prolonguen en el tiempo y han optado por 'liquidar' las posiciones que tenían. De hecho, las salidas de dinero han sido significativas y se sitúan en niveles récord en, al menos, diez años. Todo una confirmación del miedo por parte de muchos inversores.

Este comportamiento no es nuevo, ya que en los últimos tres meses se ha asistido a reembolsos en los fondos de inversión de renta variable. Es decir, ha habido más salidas que entradas de dinero en aquellos fondos nacionales que invierten en bolsa (no incluye otras categorías, como la renta fija). No obstante, en este mes de febrero se han acentuado las retiradas de patrimonio, que han sobrepasado los 820 millones de euros, según datos de la firma Morningstar.

El motivo que subyace ante estas decisiones es el desplome que vivían las principales plazas bursátiles en diciembre. El Nasdaq se hundía cerca de un 9% e incluso marcaba mínimos de finales de 2017 mientras que el Ibex sufría un revés próximo al 6% y se situaba en mínimos de 2016. Algo que hacía saltar las alarmas en muchos partícipes, que optaban por 'refugiarse' en otros activos e incluso apostar por liquidez, a la espera de precios más atractivos.

La decisión de los inversores les ha privado de la recuperación que han vivido todos los mercados de renta variable. El mayor selectivo español, el Ibex 35, es uno de los más rezagados pero se dispara casi un 8% mientras que las subidas en el resto de parqués son superiores: el Dax sube un 9,5%, el Nasdaq un 13% y el Dow Jones lo hace un 11%.

En bolsa española, los partícipes que hayan optado por liquidar sus posiciones en el CaixaBank Bolsa España 150 o en el Cobas Iberia serán los que más se arrepientan de dicha decisión. El producto de la entidad catalana se dispara en torno a un 13,5% mientras que el fondo de la gestora de Francisco García Paramés escala un 12,5% durante este año. De hecho, todos se comportan en positivo y el que menos avanza es el Momento España, que rebota un 4%. Situación completamente distinta a la del curso pasado, cuando ningún fondo de bolsa española registraba subidas.

Si ampliamos el abanico de fondos de bolsa española a otras categorías se aprecia como hay gestoras nacionales con productos que avanzan mucho más, como es lógico. El Merch-Oportunidades, fondo mixto flexible de la gestora Merchbanc, es el más alcista gracias a un avance superior al 30% mientras que la firma Esfera Capital tiene los dos siguientes en el ranking: el Esfera I Fórmula Kau Tecnología, que ofrece una rentabilidad superior al 20%, y el Esfera Robotics con una subida cercana a dicho porcentaje.

Las perspectivas son halagüeñas de cara a este ejercicio. Los gestores del Caixabank Bolsa España 150, el más rentable de renta variable española, destacaban que "dentro de un entorno con algo menos de crecimiento y mejores valoraciones, esperamos que las rentabilidades de los activos sean positivas en 2019, aunque con elevado nivel de volatilidad que puede ser aprovechado por los gestores activos para obtener rentabilidades superiores a los índices de referencia".

Por su parte, los expertos de la gestora de Banco Santander son positivos en su informe semanal de estrategia al destacar que "la renta variable europea ha mostrado un peor comportamiento relativo frente a otros mercados desarrollados y emergentes en los últimos cinco años, por lo que dada la previsión de mejor comportamiento de los beneficios frente a otros mercados desarrollados, el descuento en la valoración de la bolsa europea parece excesivo". De hecho, son aún más contundentes al destacar que "los mercados del sur de Europa parecen ahora más atractivos que los del norte, por lo que una relajación de la tensión geopolítica sería un nuevo catalizador para los parqués".