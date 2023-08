Invertir en bolsa: ¿Cuánto dinero necesito para empezar según mi sueldo y ahorros?

Empezar a invertir en bolsa no es difícil, cualquier persona puede acceder a los mercados y solo bastará recurrir a un intermediario financiero autorizado. No obstante, antes de realizar la primera inversión hay que tener en cuenta varias cuestiones. La CNMV recomienda plantearse dos preguntas: si conviene invertir en bolsa –teniendo en cuenta los objetivos financieros del inversor- y cuál el perfil del inversor –en base al nivel de riesgo que puede asumir, los objetivos financieros o el plazo del que dispone para invertir su dinero-.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión es importante analizar bien la situación financiera del inversor. El regulador financiero español señala que si tienes deudas pendientes por las que pagas un interés muy alto, como de tarjetas de crédito u otros préstamos de consumo, seguramente será más aconsejable destinar tus ahorros a bajarlas o eliminarlas, antes de pensar en invertir.

El objetivo es sanear primero la situación financiera para evitar gastos añadidos que puedan complicarla en caso de que la inversión conlleve pérdidas. Y una vez analizada la situación financiera, cada inversor decidirá su inversión en función de su perfil según la su situación financiera y personal. En concreto, se tendrán en cuenta los objetivos financieros, el nivel de riesgo que puede asumir o el plazo del que dispone para invertir su dinero.

Sin importe mínimo

No existe una cantidad mínima para invertir en acciones, aunque hay que tener en cuenta las tarifas asociadas a la inversión que cobran los intermediarios para que compense la inversión. Además, el importe para empezar a invertir deberá variar en función del perfil. La CNMV advierte que "el principal riesgo de la renta variable es la incertidumbre sobre sus rendimientos". Es decir, el valor de las acciones puede subir o bajar con respecto a su valor de adquisición y es posible no conseguir la rentabilidad esperada e incluso perder la totalidad de la inversión.

Por eso, para inversores con menos recursos es más recomendable una inversión de menor importe pero que sea financieramente asumible, o realizarla sobre un instrumento de naturaleza más sencilla que minimice los riesgos. De hecho, la CNMV recomienda directamente no invertir si hay deudas pendientes que conlleven intereses muy altos. "Seguramente será más aconsejable destinar tus ahorros a bajarlas o eliminarlas, antes de pensar en invertir", explica el regulador financiero.

Además, hay que tener en cuenta que no se deben invertir todos los ahorros. La CNMV destaca la importancia del fondo de emergencia en la planificación financiera personal. Se trata de uno ahorros apartados como "colchón de seguridad" para poder afrontar gastos imprevistos importantes y protegerte en caso de sufrir una pérdida de ingresos por cualquier motivo. No se debe invertir ese dinero en bolsa, ya que no se sabe cuándo podrías necesitarlo. Podría ser necesario vender las acciones cuando su valor está bajo, dando lugar a una pérdida.

Qué porcentaje de mis ingresos destinar a la inversión en bolsa

Es decir, es importante destinar el importe que cada inversor puede permitirse perder. Habitualmente se habla de destinar entre el 20% y el 30% de los ingresos mensuales al ahorro. Una regla habitual para determinar el porcentaje a destinar es la de 50-30-20, que permite, en primer lugar, controlar los ingresos y también obtener un extra para invertir gracias al ahorro conseguido.

En concreto, divide los ingresos de cada mes en tres categorías: necesidades básicas -alimentación, vivienda, suministros...-, gastos prescindibles–ocio como viajes o restauración, entre otros- y ahorros. A cada una de estas tres categorías se destinará el 50 %, 30% y 20%, respectivamente. De esta manera, una quinta parte de los ingresos mensuales se destinará a ahorros que permitirán cubrir cuestiones futuras.

Una vez realizada la inversión, es recomendable realizar un seguimiento. "No es ni necesario ni aconsejable estar siempre pendiente de las cotizaciones bursátiles, pero sí conviene vigilar otros aspectos que te pueden afectar, como las perspectivas y evolución del negocio, las variaciones en la estructura de capital de la compañía o su política de dividendos", indica la CNMV.