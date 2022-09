Otro nuevo iPhone de Apple: qué pueden esperar los inversores de la cotización

La enseña de la manzana siempre pone muchas esperanzas en el lanzamiento de sus nuevos productos, como ahora con el recién anunciado iPhone 14, línea de producto que supone dos tercios de sus ingresos de Apple. Los inversores siempre están pendientes de los movimientos que pueden generar todas las novedades. ¿Qué nos indica la historia en los estrenos de la compañía dirigida por Tim Cook? Pues parece, al margen de la situación económica de fondo, que no habría que lanzar fuegos artificiales.

Si la historia sirve de guía, no cabría esperar que las acciones de Apple superen con creces al S&P 500 a tres meses vista, según indica Bernstein: "Históricamente, las acciones de la empresa no reaccionan materialmente a los anuncios del iPhone (dado que normalmente no hay sorpresas), y la rentabilidad general ha sido bastante baja en los 3 meses posteriores a los anuncios de los lanzamientos del iPhone (normalmente de mediados de septiembre a mediados de noviembre), ya que los inversores aguardan un tiempo para medir la fuerza del ciclo del iPhone”, escribe Toni Sacconaghi, analista de la firma de análisis. “Esperamos lo mismo este año”, añade.

A pesar de la exageración habitual, las acciones suelen funcionar casi en línea con el mercado un mes después de la presentación del nuevo dispositivo, según muestran los datos de Bernstein. Y tres meses después, los títulos de la compañía solo superan ligeramente al mercado. No es hasta seis meses después cuando el valor normalmente consigue batir a la media del mercado. Una de las razones del escaso rendimiento posterior al lanzamiento es que el impulso ya se habría descontado previamente al evento. Las acciones suelen subir un 13,9% más que el S&P 500 en los tres meses previos al lanzamiento. Durante los últimos tres meses, la acción, de hecho, ha superado al índice de referencia de Wall Street en un 11,5%.

Wamsi Mohan, de Bank of America, explica en una nota dirigida a sus clientes institucionales que las acciones podrían caer ligeramente, pero que normalmente se recuperarían en un plazo de 30 a 60 días. “Este año, entran en juego otros factores, como el aumento de la inflación, un dólar fuerte y los problemas continuos de la cadena de suministro, que podrían afectar las acciones y los resultados de Apple en el futuro”, dice el analista.

En este contexto, muchos expertos esperan que los clientes paguen más por algunos iPhone este año, o al menos por los modelos Pro. “Si bien creemos que habrá cierta presión, pensamos que la proliferación de planes de pago a plazos reducirá significativamente el impacto, ya que los clientes solo tendrán que pagar el equivalente a unos pocos dólares más por mes por cada dispositivo”, apunta en un informe Shannon Cross, analista de Credit Suisse.

El ciclo del iPhone

Por su parte, JPMorgan espera que los aumentos de precios en el mercado de los 'wearables' tengan un mayor impacto en la confianza de los inversores, dada su “naturaleza más discrecional”. Sacconaghi, de Bernstein, también considera que este esquema podría afectar a los resultados de Apple, dado que el período entre Navidad y Año Nuevo hace que se incrementen entre un 7% y un 8% sus ingresos. “Dicho esto, la fortaleza de Apple en el cuarto trimestre del año/primer trimestre del año fiscal siempre está dictada principalmente por la solidez de su ciclo del iPhone, que ha variado ampliamente a lo largo de los años”, comentan desde JPMorgan.

“Si el ciclo del iPhone 14 no es fuerte, el trimestre que finaliza en diciembre para Apple podría estar invariablemente por debajo de la media del cuarto trimestre, a pesar del movimiento ascendente de sus ventas”, tal y como aseguran estos expertos. Mientras, la firma de análisis Counterpoint Research expuso recientemente que los iPhone representaron más de la mitad de los smartphone en uso activo en Estados Unidos durante el segundo trimestre. Cross ve el fuerte uso del producto impulsado por “la alta satisfacción y retención del cliente”, el cambio de participación de mercado “de otros teléfonos” y una mayor “adopción del 5G”.

Con este ciclo, Credit Suisse espera que la compañía reduzca su oferta de productos al deshacerse de los iPhone minis y diferenciar aún más los modelos Pro con características exclusivas, microprocesador de mayor calidad y mejores características en las cámaras y baterías. “Todos estos modelos probablemente se posicionarán para respaldar los márgenes, utilizando la plataforma A15 y otros componentes de los dispositivos heredados”, concluye el banco de inversión suizo.