Isla deja 'ociosos' en Inditex casi 9.400 millones de euros listos para ser usados

Pablo Isla afronta sus últimos días en Inditex. Probablemente también dejará A Coruña, territorio en el que ha tenido su base profesional durante casi dos décadas. Pero a uno de los ejecutivos más cotizados le quedan menos de dos semanas para preparar las maletas hacia su nueva vida profesional. "No me voy a retirar, evidentemente", aseguró a los medios tras la presentación de resultados del ejercicio fiscal 2021. Es el gran secreto corporativo en el Ibex 35 en el que solo una de sus componentes, la constructora ACS que preside y dirige el madridista Florentino Pérez, prepara una incorporación inminente a su trono ejecutivo, aunque la talla profesional del ex Altadis le puede abrir las puertas de otras compañías., como acaba de hacer la Fundación La Caixa nombrándolo patrono.

Isla deja Inditex en un momento turbulento. La cotización en bolsa está lejos de los máximos históricos que alcanzó en 2017 por encima de los 36 euros (32 ajustando al pago de dividendos). La guerra de Rusia en Ucrania ha provocado además la segunda mayor crisis de la historia de la compañía con el cese temporal de actividad en 500 tiendas con 9.000 empleados en Rusia, además de cerca de un centenar entre Ucrania y Bielorrusia. Solo el Covid-19 provocó en 2020 un parón de magnitud superior. El grupo ya ha avanzado que sufrirá un golpe del 8,5% en su Ebit (beneficio operativo), que se traduce en unos 400 millones de euros anuales o unos 2.000 millones en ventas.

En cambio, el negocio va casi mejor que nunca. La recuperación de las ventas de la compañía ha vuelto a rozar niveles pre-pandemia (27.716 millones de euros, un 35% más que en 2020 pero cerca del récord de 28.286 millones firmado en 2019) y los beneficios casi se triplicaron hasta 3.243 millones. Sin embargo, hay una cifra imponente que sobresale de su última cuenta de resultados anual: su posición de caja neta (lo contrario de deuda) se disparó un 23%, hasta los 9.359 millones de euros, la más alta de su historia. Ese colchón de tranquilidad sin uso aparente sigue durmiendo en su balance en su mayoría en forma de efectivo e inversiones de corto plazo en renta fija para poder hacerlo líquido de inmediato.

Ese capital ocioso sigue creciendo pese a que la compañía ha echado mano para repartir un extra de dividendo en estos años pero sin tirar la casa por la venta. Inditex tiene dinero suficiente como para comprar de una tacada a Bankinter y Banco Sabadell, por ejemplo. Sin embargo, los analistas consideran que no será utilizado en operaciones corporativas de calado debido al escaso historial en este terreno de la compañía textil. El dueño de Zara, en cambio, sí ha tiene antecedentes de remuneraciones extraordinarias al accionista y recompras de acciones, un extremo que no está descartado debido a la reciente crisis en bolsa de la compañía aunque, en este caso, pesa en su contra el bajo ‘free-float’ (acciones libres) del grupo. El 59,3% de la empresa sigue en manos de su fundador, Amancio Ortega.

La mayor puntocom española: 7.500 millones en ingresos

Gran parte de la culpa de la mejora de márgenes y la capacidad para generar caja del grupo reside en el éxito del comercio electrónico del grupo a través de sus diferentes marcas. El motor de Inditex es digital y su engrasada maquinaria logística. Pese a la defensa del modelo integrado de cifras de tienda física y online, la presión de inversores logró que en 2018 comenzase a revelar su cifra exacta de ecommerce para acallar la estimaciones que regularmente iban apareciendo en los informes de analistas y la prensa especializada. Ahora es una de las cifras más buscadas en sus reportes financieros porque justifican sus múltiplos bursátiles (más de 2 veces ventas) por encima de la media del sector textil.

En el que ha presentado esta semana, Inditex desvela la evolución en los últimos cuatro ejercicios de su área de internet. Solo en 2021, en el periodo que se extiende de febrero de 2021 al mismo mes de 2022, las ventas online de la multinacional gallega se elevaron hasta los 7.500 millones de euros, un 14% más que en 2020 y un 26,7% del total. Pese a lo llamativa de la cifra, en realidad, el peso de los digital se ha reducido después del 'boom' registrado durante la pandemia de 2020, cuando los ingresos por ecommerce representaron el 32% del total, es decir, 6.528 millones. Inditex presenta tasas de crecimiento propias de startup en este área de negocio con un aumento del 140% en sus ingresos digitales durante el último trienio.