Abante festeja las opas de Europac y NH al invertir cuando estaban fuera de radar

José Ramón Iturriaga, gestor del Okavango Delta (uno de los más exitosos de la bolsa española), Kalahari y Spanish Opportunities Fund, ha destacado en su carta mensual su acierto a la hora de invertir en cotizadas que estaban fuera del radar internacional no hace mucho. De hecho, dos de sus grandes apuestas se han visto reforzadas con las opas que se han lanzado por NH Hoteles y Europac.

El gestor ha señalado en su carta mensual que la ola de actividad corporativa está llegando a la cartera del fondo. En los últimos días, dos de las compañías incluidas en ella han recibido ofertas públicas de compra (opa): Europac y NH. "Creo que ambas son un muy buen ejemplo de la filosofía de gestión del fondo. Las dos llevan en la cartera bastante tiempo y se incorporaron a la misma cuando estaban olvidadas, completamente fuera de los radares de los inversores internacionales".

José Ramón Iturriaga ha celebrado su buena marcha en el parqué ya que "en poco más de cuatro años que lleva Europac en cartera, el precio de la acción se ha multiplicado por casi cinco veces. Y en los más de dos que lleva la hotelera, su precio ha doblado. Historias controvertidas que por distintas razones salieron en su momento del radar del inversor y en las que, con paciencia, el mercado acaba reconociendo el valor que ofrecen".

Por otro lado, el gestor destaca que la rentabilidad del fondo no ha sido por los sectores en los que tiene mayor exposición. "Ahora bien, los fundamentales de estos dos sectores no han hecho sino mejorar en los últimos tiempos. De hecho, tal vez sea la infravaloración del sector inmobiliario español en su conjunto lo que mejor evidencia la distorsión en precios de la bolsa española. En este entorno, seguramente lo más inteligente desde la óptica del inversor sea aprovechar la situación. En el caso de las inmobiliarias, el enorme gap entre precio y valor ya se ha traducido en un aluvión de operaciones corporativas que, de no subir precios, continuará".

El inmobiliario se une al bancario. "La cotización de los bancos ha estado muy presionada por la evolución de los tipos de interés y la oportunidad en este caso es que el mercado peca de cortedad de miras. Los tipos van a subir en algún momento en próximos trimestres y el apalancamiento que tienen las cuentas de resultados de los bancos a este movimiento es enorme. No tiene mucho sentido tratar de acertar el momento en el que se produzca la primera subida de tipos y menos con los descuentos tan abultados con los que cotizan los bancos españoles, tanto en absoluto como en relación a otros mercados. De hecho, este descuento relativo es terreno abonado para futuras operaciones corporativas".

Escenario de mercado

El gestor del Okavango Delta ha destacado en su escenario de mercado que a pesar del comportamiento errático de las bolsas durante las últimas semanas, la lectura que se puede hacer para la renta variable resulta positiva. Con independencia de las idas y venidas, la reacción del mercado a los últimos acontecimientos confirma que se ha instalado un mayor relativismo en los agentes del mercado. "Hemos pasado de atizar y luego preguntar –lo que ha caracterizado a las bolsas estos años–, a esperar y ver cuáles son de verdad las consecuencias de los distintos eventos. En el movimiento pendular que caracteriza a los mercados, hemos dejado atrás el pesimismo y el escepticismo absolutos en los que hemos estado instalados demasiado tiempo".

De cara al futuro, el gestor ha señalado que "las rentabilidades a las que hoy se puede optar a medio y largo plazo son de las que se ven pocas veces en la vida. Esta distorsión en valoraciones es una de las razones principales por las que los activos españoles –y en concreto la bolsa– se han convertido en el epicentro de la actividad corporativa. O suben los precios de las compañías cotizadas o seguirán aumentando las operaciones corporativas".