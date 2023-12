Javier Botín cierra con premio millonario su gran apuesta de 2020 sobre Santander

Eran opciones 'fuera de dinero', un 'hail mary' (pase bomba o en largo a la desesperada en fútbol americano) en términos financieros, pero Javier Botín ha logrado -siguiendo con el símil deportivo- un 'touchdown' o ensayo con una de las apuestas con derivados financieros más arriesgadas que se pueden hacer: esperando un milagro a 42 meses vista cuando parecía que se caía el mundo.

El hermano de la presidenta de Banco Santander contrató en mayo de 2020, en plena pandemia por el Covid, opciones de compra sobre 20 millones de títulos del banco, equivalentes al 0,12% del capital, con vencimiento en diciembre de 2023 y un precio de ejercicio en 3,4 euros por acción. Por entonces, la entidad cotizaba por debajo de los 2 euros por título y estaba en mínimos desde los años 90. Desde entonces, Santander casi ha duplicado (+100%) su cotización en bolsa.

Los derivados contratados por Javier Botín eran opciones 'call' de estilo europeo -pueden ejecutarse y convertirse en el subyacente (las acciones) a vencimiento- aunque por el camino el derivado puede revalorizarse. En la comunicación a la CNMV, no consta que en estos tres años y medio se haya desprendido de ellas.

En el momento de su contratación en mayo de 2020, en una operación fuera de mercado con un bróker no identificado, las opciones estaban muy fuera de dinero, es decir, muy lejos del strike o precio de conversión. Se trataba por tanto de una inversión de alto riesgo porque si Banco Santander no superaba la cota de 3,4 euros no iban a valer nada.

El diferencial entre el precio de ejercicio y la cotización es de 0,4 euros por cada opción, que valora el efectivo en la liquidación por diferencias en 23 millones de euros. Es el mismo importe que Javier Botín ha destinado a comprar más acciones de Banco Santander a través de la patrimonial Agropecuaria El Castaño.

En concreto, la compra de acciones al contado supera los 6,1 millones de títulos a 3,79 euros cada uno por un importe de 23 millones de euros, los mismos que ha ganado potencialmente con los derivados financieros que contrató en 2020, según otra comunicación a la CNMV.