El sueño indexado de Bogle: el Vanguard Total Index supera el billón de dólares

John Bogle, el padre de la gestión pasiva, siempre tuvo un sueño. Lo hizo realidad en vida con la creación de la gestora de fondos Vanguard y con el lanzamiento del primer producto indexado... y ahora, casi dos años después de su fallecimiento, ha logrado un nuevo hito histórico. El fondo Vanguard Total Stock Market Index ha batido el billón de dólares de patrimonio, según datos de Morningstar, y confirma el boom que ha experimentado esta filosofía de inversión, ratificado por la tendencia observada en los últimos años en la que se prima el bajo coste y la gran diversificación que ofrecen este tipo de productos financieros.

El éxito del Vanguard Total Stock Market Index se fundamenta en la gran trayectoria que ha vivido Wall Street. Este fondo de inversión replica, de manera efectiva, la composición de los mercados bursátiles de Estados Unidos. Desde su nacimiento en el año 1992 se anota una subida anualizada ligeramente superior al 10% y es, sin lugar a dudas, el producto estrella de la gestora estadounidense. Dicha firma es la segunda más grande de todo el mundo y está a poco distancia de Blackrock, que tiene la hegemonía en la gestión de activos gracias a su combinación de gestión activa y pasiva.

Las grandes posiciones del Vanguard Total Stock Market Index están, sobre todo, en las FAAMGs, que acaparan la capitalización de Wall Street. El patrimonio invertido en Apple, la estrategia número uno del fondo, es del 5,16% y le siguen Microsoft con un 4,72% y Amazon un 3,98%. El resto del 'top five' lo cierran Facebook con un 1,95% y Alphabet, la matriz de Google, ya que en sus títulos 'A' tiene invertido un 1,5%. De hecho, y si sumamos su participación con las acciones 'C', el porcentaje en la compañía fundada por Larry Page y Serguéi Brin se sitúa en el 2,91%.

Este hito bursátil se suma a otros logrados por John Bogle, que han hecho que se gane el reconocimiento y la admiración de gran parte de la industria de gestión de activos. De hecho, el propio Warren Buffett ha arrojado, con frecuencia, elogios hacia el fundador de Vanguard, del que llegó a afirmar que "si alguna vez se levanta una estatua para honrar a la persona que más ha hecho por el inversor estadounidense, la elección debe ser John Bogle".

John Bogle ha sido un referente no solo para Warren Buffett sino también para la mayoría de la comunidad inversora. Su libro 'Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor' (Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común: Nuevos imperativos para el inversor inteligente) fue todo un superventas e inspiración para multitud de gestores estadounidenses e internacionales. De hecho, es raro el gestor que no alude, de manera indirecta y directa, al experto nacido en Nueva Jersey cuando destaca que los fondos indexados baten, a largo plazo, a la práctica totalidad de los productos que siguen una filosofía activa.

Auge de la gestión pasiva

La aparición de John Bogle supuso el punto de partida para la gestión pasiva, que ha ganado peso durante los últimos años. Por ejemplo, en Europa y gracias al impacto de la Covid-19 en los mercados, ya ha alcanzado una cuota de mercado del 20%, su nivel más alto de la historia, según datos de Morningstar y, probablemente, este porcentaje vaya a más. En el 'Viejo Continente' siempre vamos algo más rezagados. ¿El motivo? En Estados Unidos este tipo de inversión es mucho más popular ya que hace más de un año la gestión indexada superó a la activa por primera vez en su historia.

En nuestro país, la gestión pasiva se abre paso poco a poco. Por ejemplo, compañías como Indexa Capital, que gestiona más de 630 millones, o Finizens, con más de 9.500 clientes, son un claro ejemplo de este auge. Por su parte, los fondos de los bancos, con comisiones más altas de lo habitual en este tipo de productos, también ganan más tamaño y sacan partido a este boom como es el caso del Santander Índice España y Caixabank Bolsa Índice España, que con un patrimonio de 292 y 263,65 millones, respectivamente, se sitúan entre los de mayor tamaño.