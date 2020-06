El ex CEO de Gaes relanza el negocio de Ajram, que cerró al perder medio millón

Josef Ajram, el famoso 'trader' y escritor de numerosos libros (publicó hace semanas 'Estrategias de operativa bursátil'), ha reactivado los cursos de trading gracias a Miquel Baixas y al boom por el mundo de la inversión con motivo del confinamiento. Años atrás, gestionó una sicav (Ajram Capital) que decidió abandonar y cerró su negocio de ropa que ha reactivado hace alrededor de un año otro empresario, Antonio Gassó, que fue consejero delegado en Gaes.

Josef Ajram liquidó a comienzos de 2019 su negocio de ropa, que bautizó como Where is the Limit SL, pero hace pocos días le tocó rendir cuentas de su ejercicio 2018 en el Registro Mercantil y los resultados, al igual que los de años anteriores, evidencian por qué el famoso 'trader' tuvo que cerrar dicha sociedad. Las pérdidas fueron de 32.217,82 euros y solo facturó 826,45 euros. De hecho, el negocio nunca marchó como el propio 'ironman' hubiera esperado puesto que desde su nacimiento ha acumulado pérdidas de 498.101,17 euros y cuenta con deudas a corto plazo por 37.595,4 euros, de las cuales 25.332 euros son con entidades de crédito, a cierre de 2018.

Meses después de la liquidación de Where is the Limit SL era el ex consejero delegado de Gaes, Antonio Gassó, el que decidía 'rebautizar' dicho proyecto a mediados de 2019 y creó la sociedad WITL Barcelona 2019 SL (WITL son las siglas de la anterior sociedad del catalán). La compañía se dedica a la organización, promoción, producción y patrocinio de pruebas y eventos de carácter deportivo, cultural, educativo, formativo, mediambiental y de ocio y tiempo libre; y la organización de cursos, etc, según su objeto social. De hecho, la propia página web cuenta con una tienda online para adquirir ropa deportiva (con el nuevo logo de la marca Where is the limit?) y aparece con frecuencia el 'trader' catalán.

La nueva página web destaca que es una plataforma de contenidos inspiradores creada por el bróker y deportista extremo Josef Ajram y dirigida por el exCEO de GAES Antonio Gassó, que se ha convertido en una filosofía de vida con miles de seguidores que buscan diariamente su propio límite personal. "Ahora, con una nueva imagen de marca, nueva web y muchos proyectos renovados, WITL ha vuelto más fuerte que nunca con el compromiso intacto de cambiar el mundo a través del deporte y los hábitos de vida saludables", según destaca su responsable.

En esta ocasión, Josef Ajram se ha aliado con el empresario Antonio Gassó pero no tiene ninguna responsabilidad empresarial en WITL Barcelona 2019. Antonio Gassó es el administrador único de la compañía, a través de la sociedad Endurance 20144102 SL, que a los pocos días de comenzar su andadura realizó una ampliación de capital por 35.000 euros para su puesta en funcionamiento.

Entre las principales líneas de negocio de WITL Barcelona 2019 están las conferencias. En este caso, la compañía se ha aliado con Andbank para impartir conferencias con gente inspiradora y referente en el ámbito del deporte, la superación y la empresa, que han bautizado como las 'WITL Talks at home by Andbank'. Además, ofrece un programa de becas para ayudar a la deportistas amateurs a alcanzar sus sueños o superar sus retos relacionados con el deporte gracias a patrocinadores como DKV Salud, Orbea o la propia Andbank.

El nuevo socio de Josef Ajram, Antonio Gassó, abandonó Gaes meses después de la venta de la compañía a Amplifon por más de 500 millones de euros. De hecho, el fabricante y vendedor de audífonos fue fundado por su propia familia en 1949 y vendida a mediados de 2018 a la empresa italiana, que supuso la creación del líder en centros auditivos tras integrar la firma catalana, que contaba con 1.800 empleados y 600 puntos de venta en todo el mundo, 500 de ellos en España.