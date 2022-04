JP Morgan apuesta por invertir en EEUU por el impacto de la guerra en Europa

"Hemos sesgado nuestras carteras a EEUU y recortado, sobre todo, Europa". La guerra en Ucrania ha cambiado la exposición de la renta variable de JP Morgan Asset Management frente a las perspectivas al inicio de 2022. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia para España y Portugal, reconoce que las valoraciones en la renta variable europea son "más atractivas" pero apuestan por valores estadounidenses por "su composición": el mercado europeo "tiene sesgo más cíclico".

Pese a que actualmente se mantienen "neutrales en renta variable frente a renta fija", desde JP Morgan AM esperan el momento de volver a entrar. En un encuentro con medios, Mellado explica que los mercados están recogiendo el cambio de escenario, alta inflación y subida de tipos, por lo que todavía se espera que la volatilidad persista en las próximas semanas. No obstante, destacan que su siguiente movimiento "es volver a incrementar riesgo en cartera" porque su escenario es un escenario base es un crecimiento positivo. Respecto a la renta fija, se mantienen "cortos en duración" y ven oportunidades en crédito ante las "tasas de impagos en mínimos".

Las carteras están equilibradas entre valor y crecimiento, después de un tiempo infraponderadas en el primer estilo de inversión. Respecto al sector tecnológico, Gutiérrez-Mellado no considera que vaya a ser un desastre. "Cualquier compañía que quiera ser líder en su industria tiene que ser tecnológica", ha recalcado, y ha incidido en que va a seguir siendo muy importante, aunque se esperan rentabilidades más discretas. Este segmento, que ha registrado fuertes pérdidas en la última semana, es el que mejor se ha comportado en los últimos años, con rentabilidades "excepcionalmente buenas", por lo que era "prácticamente imposible" que se repita ese buen comportamiento.

JP Morgan AM considera que el crecimiento económico seguirá en positivo a pesar del cambio en las expectativas desde principios de año después del inicio de la invasión de Ucrania, que ha tenido un impacto muy fuerte en los precios de las materias primas. Los consumidores registran aún una tasa de ahorro fuerte, por lo que la firma espera que tiren un poco más de esos ahorros y que no deje de consumir de forma drástica, en tanto que las compañías "siguen demostrando solidez".

Por regiones, Europa se va a ver más impactada por el conflicto, dada su dependencia energética, y no será capaz de recortar posiciones en crecimiento con Estados Unidos como estaba previsto a principios de año. Estados Unidos es menos dependiente en energía y los precios en este sentido están mucho más contenidos. Aunque se va a ver afectado por el conflicto, será de una forma menos agresiva: se espera que el país crezca un 3% frente al 4% previsto en enero.

En cuanto a China, su objetivo se sitúa en el 5,5%, aunque JP Morgan AM duda que alcanzar ese nivel sea compatible con su política de Covid cero. Gutiérrez-Mellado ha destacado por otra parte que el gigante asiático puede permitirse aplicar una política monetaria mucho más relajada, después del carácter restrictivo de la aplicada en 2021. A esto se suma que parten de una inflación más baja. No obstante, la firma ha destacado que no se han despejado todas las dudas en el sector inmobiliario.

JP Morgan AM espera que los niveles de inflación se mantengan en niveles altos durante todo el año, si bien en la última parte las subidas podrían relajarse debido al efecto base. "No habrá un cambio sustancial hasta el año que viene", ha señalado Gutiérrez-Mellado, que ha añadido que habrá que acostumbrarse a una inflación de entre el 3% y el 3,5% para los próximos años.