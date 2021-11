El baile especulativo de JPMorgan sobre Repsol causa estupor en el mercado

Compra, vende... ¿Entra o sale? Los movimientos de JPMorgan en el accionariado de Repsol siguen causando confusión en la bolsa española por los bruscos movimientos que está declarando a través del registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por dos veces este noviembre, el banco ha declarado que reducía del 5% al 0% su presencia en la petrolera de un día para otro. En realidad, no es cierto pero el comunicado a través del supervisor es escueto y contiene una coletilla escondida sin mayor explicación: “Tenga en cuenta que la participación ahora está sujeta a una exención de la cartera de negociación (trading book) del 5%".

Por este motivo, según la normativa bursátil, el bróker esquiva la declaración. Por tanto, la salida, regreso y 'espantada' otra vez del accionariado de JPMorgan ha saltado a los titulares pero no respondía a un movimiento propio, sino a los contratos bilaterales que mantiene con accionistas reales. Por ejemplo, el vencimiento de derivados de la constructora Sacyr el pasado octubre coincidió con un repentino aumento de la posición en acciones del JPMorgan hasta el 1,8% del capital de Repsol. Fuentes financieras apuntan a 'La Información' que se debió a que el contrato contemplaba la entrega de los títulos en caso de no renovación.

Lo cierto es que el gigante estadounidense aún mantiene activa una estructura de derivados financieros equivalentes próxima al 5% de las acciones, de ahí que en el momento que baja de ese umbral notifica a la CNMV que 'controla' un 0% cuando no es así. Por este motivo, el 11 de noviembre dijo que su participación pasaba del 5% al 0%, este miércoles 17 volvió a señalar que estaba en posesión del 5% y desde ayer ha vuelto al 0%.

Este baile de un 'accionista significativo' en una empresa cotizada del tamaño de la energética está causando estupor en el mercado por la influencia que puede llegar a ejercer en la cotización de Repsol, pero varias fuentes coinciden en señalar al procedimiento de formularios de la CNMV en el registro de participaciones como origen de la confusión. "Se ajusta a la norma pero no estaría de más que se clarificase mejor qué ocurre", apuntan.

El miércoles, antes de acogerse a la exención del 0% para carteras de trading, JPMorgan declaró una participación del 5,066%, entre acciones (0,185%) y derivados financieros (4,881%), según el registro de CNMV. Los contratos son los mismos que mantenía hasta ahora, según ha podido comprobar 'La Información'. Se trata de instrumentos que le dan la opción pero no la obligación de comprar (si son call) o vender (puts) los títulos de la petrolera a vencimiento con el cliente que sea su contraparte.

No ha habido cambios sustanciales en su posición. En concreto, el banco declaró un paquete de opciones call con vencimiento en diciembre de 2023 sobre el 1,74% del capital y canjeables en títulos a partir de diciembre de 2021. También mantiene otro paquete de opciones call de menor tamaño (0,2%) con vencimiento en el mismo mes de 2022 y dos estructuras de opciones put (que se revalorizan con la caída de la acción) equivalentes al 2,6% del capital, según lo notificado al supervisor. En marzo de 2020, a las puertas de decretarse el estado de alarma por el coronavirus en el mes de marzo, JP Morgan declaró una participación en Repsol del 6,855% que se ha mantenido estable hasta finales de este 2021.

La salida de Sacyr y sus derivados

El pasado octubre, Sacyr, que era el mayor accionista de la petrolera, redujo oficialmente su participación tras el vencimiento de contratos de derivados que suponía cerca del 5% del capital. En concreto, la constructora ha rebajado al 3,97% su participación en Repsol -antes ostentaba el 8,2%- como resultado de su estrategia de desinversión en la petrolera que comenzó en 2011 y que marca la salida de su capital antes del año 2024.

Entre septiembre y diciembre de este año vencen parte de los derivados con los que Sacyr aún cubre su participación en Repsol. Su posición era indirecta a través de Sacyr Investments, Sacyr Investments II y Sacyr Securities y ahora solo mantiene las dos últimas y con una exposición más reducida. La notificación a la CNMV del 14 de octubre sí contenía explicaciones del grupo sobre los motivos que habían llevado a la bajada de su porcentaje. No era otro que la no renovación de los derivados que contrató hace un lustro, aunque no tampoco reveló con qué bróker lo había hecho.

En septiembre de 2016, la constructora contrató un derivado que consiste en una estructura 'prepaid Forward' sobre 20 millones de acciones, o desinversión adelantada, que permite ingresar el dinero por la venta de acciones pero se mantiene la propiedad y se difiere el pago de impuestos. Sacyr ingresó hace cinco años 239,3 millones de euros con este esquema aunque se liquidó el pasado octubre. El objetivo de la estructura permitía al grupo blindarse de una caída de la cotización por debajo de los 12 euros por acción. En paralelo también contrató un ‘call spread’ sobre 20 millones de títulos, otra estrategia con opciones de compra que permite beneficiarse de la revalorización de la acción pero limitando pérdidas como ganancias.