Juego de Tronos (de verdad) en HBO: la caída del rey de las series golpea a AT&T

En la antesala del estreno mundial de la serie Juego de Tronos (15 de abril), producto de éxito mundial de HBO, los inversores han movido ficha ante los inesperados cambios que se están produciendo en la cúpula audiovisual de Time Warner tras la toma de control de su nuevo dueño, el operador de telecomunicaciones AT&T.

El pasado jueves, el máximo ejecutivo de la productora HBO durante las últimas tres décadas, Richard Plepler, presentó su dimisión ante los planes para integrar bajo un solo mando y con otro responsable todas las productoras de Time Warner. Las acciones de AT&T -que incluye HBO y Warner- caen cerca del 4%, hasta 30 dólares, desde entonces. Es el equivalente a 9.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Mira también HBO presenta un nuevo tráiler de la última temporada de Juego de Tronos

Nuevo rey de la noche en Warner

WarnerEntertainment, que así se llama la nueva unidad de negocio, estará dirigida por Bob Greenblatt, que estará al mando de HBO, Turner, TBS, TNT y TruTv, así como toda la estrategia de consumo digital de uno de los grandes rivales de Netflix en la escena streaming. Según la prensa estadounidense, la llegada de Greenblatt y el control absoluto de HBO por encima de Plepler provocaron las primeras desavenencias y salida del veterano ejecutivo de la corporación.

La 'traición' a Plepler proviene de la nueva dirección de la empresa que encabeza John Stankey que ha dejado fuera de su nivel ejecutivo más alto al impulsor de series de producción millonaria que han convertido HBO en la marca de referencia de las series.

Bajo su dirección, HBO ha ganado más de 160 Emmys y ha cosechado éxitos de la talla de "Game of Thrones" (Juego de Tronos), "Veep", "True Blood" o "The Newsroom", y supervisó el lanzamiento de las plataformas de streaming de HBO Go y HBO Now, competidoras de otras plataformas como Netflix, Hulu o Amazon Prime.

Plepler se unió a HBO en 1992, y ha ocupado el puesto de presidente desde 2007 a 2012, cuando fue nombrado además consejero delegado con la jubilación de Bill Nelson. Después de que la compañía de telecomunicaciones AT&T comprara Time Warner, la matriz de HBO, por 85.400 millones de dólares el año pasado, el rey de las series quedó en un segundo plano y con menor independencia para producir desde HBO.