Just Eat aconseja rechazar la oferta de Prosus y fusionarse con Takeaway.com

El consejo de administración de Just Eat ha recomendado a los accionistas de la empresa británica de reparto de comida a domicilio que rechacen la última propuesta de compra planteada por Prosus, que elevó este lunes su oferta pública de adquisición (opa) hasta los 740 peniques (8,44 euros) por acción.

"El consejo de Just Eat ha considerado los términos de la oferta de Prosus y sigue creyendo que infravalora significativamente a Just Eat y sus atractivos activos y perspectivas tanto de manera autónoma como formando parte de la combinación con Takeaway.com", ha anunciado la compañía británica, que recomienda unánimemente a los accionistas de Just Eat "rechazar la oferta de Prosus de 740 peniques por acción".

A este respecto, la cúpula directiva de Just Eat señala que la última propuesta de Just Eat representa solamente una prima del 16% respecto del precio de las acciones de la empresa el pasado 26 de julio, antes de conocerse los planes de fusión con Takeaway.com, además de un descuento del 5% en comparación con el precio de cierre de las acciones de Just Eat el pasado 6 de diciembre, mientras que representa "solo una primea del 4% sobre el valor de la oferta de Prosus de 710 peniques anunciada el pasado 22 de octubre". En su lugar, el consejo de administración de Just Eat recomienda a los accionistas de las firma británica "aceptar la oferta de Takeaway.com".

Prosus, el brazo inversor de la firma sudafricana Naspers, accionista de referencia de Delivery Hero, elevó ayer su opa sobre Just Eat hasta los 740 peniques (8,44 euros) por acción, valorando a la empresa británica de reparto en 5.054 millones de libras (6.008 millones de euros). Asimismo, la firma ha reducido el nivel mínimo de aceptación de la oferta hasta la mayoría simple (el 50% de las acciones más una), lo que, a su juicio, "eleva la certidumbre del acuerdo".

El pasado mes de agosto, los consejos de administración de Just Eat y de su competidora holandesa Takeaway.com ratificaron el principio de acuerdo para la fusión de ambas compañías mediante un intercambio de acciones que daría origen a una de las mayores plataformas online del sector con más de 355 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones de euros en 2018.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirían 0,09744 acciones de Takeaway.com por cada título de la empresa en su poder. En función de esta ecuación de canje, al cierre de la transacción los accionistas de Just Eat controlarán el 52,15% de la nueva compañía y los de Takeaway.com alrededor del 47,85%.