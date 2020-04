El ocaso de Kalyani, la sicav de Bhavnani: del 'top ten' a 44 millones de patrimonio

Kalyani, la sicav controlada por Ram Bhavnani, fue hace algunos años una de las sociedades de inversión de capital variable más grandes de nuestro país. A finales de 2014 su patrimonio rondaba los 225 millones de euros e incluso a cierre del primer trimestre de 2018 era de 170 millones, lo que le situaba dentro del top 10 de las mayores sicavs por volumen de patrimonio, pero los reembolsos de los últimos años le han dejado lejos de otras sociedades como la de la hija de Amancio Ortega, Soandres de Activos (casi 305 millones), y Soixa (293 millones), perteneciente a la familia Hernández Callejas, que son las dos sociedades que se sitúan en los últimos puestos del 'top ten'.

Sin ir más lejos, la semana pasada se producían nuevos reembolsos en Kalyani. La sicav comunicaba que "el pasado 13 y 16 de marzo de 2020 se efectuaron dos operaciones de reducción de capital que supuso una disminución del 23,29% del capital en circulación", por lo que según los datos del MAB su patrimonio caía hasta alrededor de los 44,5 millones de euros. Lejos de los niveles de hace años.

La marcha de Kalyani durante este curso no ha sido muy positiva y ha sucumbido, como casi todas, al crash de los mercados. No obstante, la sicav solo ha caído un 15% durante este curso debido a su carácter defensivo (cuenta con un 38,92% del patrimonio en renta fija), aunque habrá que esperar a los cambios que se hayan producido en la cartera durante el primer trimestre y que podrían ser muchos. A cierre de 2019 los gestores señalaban que "la gestión de Kalyani Sicav estará sujeta a las oscilaciones del mercado y no se descartan cambios significativos en la composición de las estrategias de la cartera así como de sus pesos durante el próximo trimestre, siempre manteniendo la filosofía de inversión y los límites de riesgos marcados por el folleto.

Mira también Bhavnani saca tres millones de una de sus sicavs tras el crash de los mercados

Este último reembolso se produce tras el crash de los mercados como consecuencia del impacto del coronavirus y en un momento en el que las sicavs vuelven a estar bajo la lupa del Gobierno de coalición. Podemos se ha propuesto aumentar la supervisión de este tipo de vehículos y que se cumpla de manera efectiva la legislación, por lo que numerosos millonarios han decidido cerrar estos vehículos en los últimos meses y, muchos de ellos, se han transformado en sociedades empresariales.

Años atrás, en 2018, Ram Bhavnani decidía realizar un movimiento similar. En aquella ocasión, los gestores de la sicav comunicaban que "el pasado 26 de junio de 2018 se produjo una operación de reducción de capital que supuso una disminución del 35,26% del capital en circulación de la sicav". Este gran reembolso se unía a otro llevado a cabo por los responsables de la firma a comienzos de 2016.

Estos reembolsos en Kalyani se producen después de que Ram Bhavnani decidiera sacar dinero de otra de sus sicav, Bombay Investment Office, que cuenta a día de hoy con un patrimonio inferior a cinco millones de euros. En dicha sociedad de inversión de capital variable, presidida por su mujer Meera Marchand Bhavnan, notificaba hace días que "se han producido recompras de acciones propias, que representaron una disminución del 57,59% del capital en circulación de la misma". Es decir, optaba por retirar alrededor de tres millones de euros.

Por tanto, las sicavs se enfrentan a dos grandes desafíos: la evolución de los mercados y la posible mayor presión regulatoria. Con este cóctel, el patrimonio de todas ellas ha caído un 14,4% durante este año y se sitúa en los 25.198 millones de euros, frente a los 29.446 millones en los que arrancaba este curso, según datos de Inverco. Por su parte, el número de cuentas de partícipes ha disminuido en un 0,5%, hasta las 411.125, a cierre de marzo.