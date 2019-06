KKR, Abelló y March barren el mercado y compran el 6,5% del capital de Telepizza

Tasty Bidco, el consorcio de inversores que forman KKR, Safra Group, Torreal (Abelló) y Corporación Alba (March), siguen rastreando el mercado en la búsqueda de cualquier acción disponible de Telepizza que poder añadir a su cartera, que contaba ya con la mayoría del capital de la cadena de pizzerías tras la opa que concluyó el 13 de mayo 2019.

Ahora, el grupo de inversores mayoritario en la multinacional española ha logrado hacerse con 6,6 millones de acciones de Telepizza por algo más de 39 millones de euros. Tasty Bidco eleva así su participación en la compañía desde el 56,3% del capital que tenía tras la opa hasta el 62,8% que tiene hoy, según los registros del supervisor. Las acciones de Telepizza cerraron este martes con un alza del 0,2%, hasta 6,02 euros por acción, su nivel más alto desde el pasado 9 de mayo.

"Esta notificación se activa como resultado del cruce del umbral del 60% en el contexto de la orden de compra sostenida emitida por Tasty Bidco, S.L.U. el 17 de mayo de 2019. Del 17 de mayo de 2019 al 6 de junio de 2019, Tasty Bidco, S.L.U. ha adquirido 6,6 millones de acciones en Telepizza Group a 6 euros por por acción", según la nota a la que ha tenido acceso 'La Información'. La compañía contrató los servicios de Ahorro Corporación y de Santander para atender a este proceso.

De acuerdo con lo previsto en la normativa de OPAs, Tasty formuló una orden sostenida de compra de acciones de Telepizza Group a 6 euros por acción (el precio al que se liquidó la opa) dirigida al resto de acciones que no son titularidad de Tasty. En el marco de este barrido de mercado, algunos inversores institucionales como Bestinver, la firma de Grupo Acciona, ha vendido el 2,9% del capital de Telepizza.

Exclusión o no exclusión: 17 de junio

La orden sostenida de compra a 6 euros estará en vigor durante al menos 30 días y finalizará después de la Junta General de Accionistas del próximo 17 de junio. En esa reunión, a solicitud de Tasty, y según lo anticipado en el folleto de la opa, Telepizza Group ha propuesto a la exclusión de cotización de las acciones de la bolsa española.

Tasty ha reiterado que votará a favor de dicha propuesta, "que deberá ser aprobada por mayoría simple en la reunión accionarial", según el mensaje que están difundiendo los nuevos dueños de la cadena de pizzerías. La exclusión efectiva tendría lugar, en cualquier caso, tras la autorización preceptiva de la la CNMV. Sin embargo, los inversores que lidera KKR tendrán que realizar la petición con apenas un 62% del capital y encontrarán un amplio rechazo a sus propuestas en la junta.

Entre los inversores que se han mostrado partidarios de no vender sus acciones se encuentran los 'hedge funds' que lideran Boussard & Gavaudan y Reade Griffith, representante de los fondos Polygon y Blackwell, que agrupan alrededor del 25% del capital de Telepizza. No obstante, fuentes financieras señalan que el próximo 17 de junio deberán registrar sus acciones para poder acudir a la Junta de Accionistas y "al parecer, no las tienen", puesto que operan con derivados financieros y las acciones estarían en manos de bancos de inversión.