La oferta alternativa de los bancos a los depósitos se queda corta en rentabilidad

El cambio de rumbo en la política monetaria de los bancos centrales no se ha trasladado a la rentabilidad de los fondos monetarios, a pesar de que estos productos los ofrece la banca a sus clientes como alternativa a los depósitos y cuentas remuneradas. Las grandes entidades bancarias siguen sin animarse a trasladar la fuerte subida de tipos de interés del BCE a los productos más tradicionales de ahorro, como son las cuentas o las imposiciones a plazo, que sí repercute en el Euríbor, y los fondos monetarios, se han convertido en una alternativa comercial, aunque su rendimiento en el conjunto del año pasado fue poco atractivo.

Según los últimos datos de Inverco, la asociación que agrupa a las instituciones de inversión colectiva, estos fondos terminaron 2022 con una rentabilidad negativa, del -0,57%. Y, dentro de los top ventas de la gran banca del IBEX, son pocos los que logran mejorar la foto final del ejercicio pasado. Es decir, a lo largo de 2022 era más rentable tener el dinero en cuentas a la vista que en este tipo de productos incluso a pesar de que su retribución ha sido prácticamente nula.

Se trata de un comportamiento paradójico, puesto la subida de los tipos de interés, a mediados de año, provocó una subida de las rentabilidades de la deuda de los Estados. Como recuerda José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, la cartera de estos fondos estaba compuesta por deuda que se había adquirido con rentabilidades negativas y, a medida, que se iban produciendo vencimientos se han ido renovando con un intereses más elevados. Pero a pesar de esto, estas subidas de intereses, por ejemplo, las registradas por las Letras del Tesoro, no se han reflejado en el comportamiento final de estos vehículos entre otras razones por los gastos que soportan, entre ellos las comisiones de gestión y de depositaría, que ayuda a engrosar la cuenta de resultados de los bancos.

Los fondos monetarios llevan varios años en el purgatorio. En concreto desde que el BCE apostó por una política expansiva. Así, de acuerdo son los datos de Inverco, la rentabilidad acumulada de la categoría, a un año, tres y cinco, se movió en números rojos, desde el -0,57% hasta el -0,30%. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada, recuerda que estos productos llevan una década con rendimientos nulos o negativos. En cambio, sí han tenido un mejor comportamiento los depósitos. De acuerdo con los datos del Banco de España, el interés medio de las imposiciones a plazo fijo se situó en noviembre en el 0,70%, pero en 2021 también acabó en números positivos, un 0,06%. La remuneración más baja se situó en el 0,02% a cierre de 2020.

Cara y cruz de los más vendidos

En cuanto a los top ventas del momento hay distinciones y la clave de que se queden por delante o por detrás de la media de su categoría está muy relacionada con los costes que soportan. Aquí, los que mejor han evolucionado son los que cuentan con comisiones más bajas, como puede ser BBVA Bonos CP, que ha logrado finalizar el año en números negros, al igual que BBVA Ahorro Cartera, mientras que el fondo de deuda a corto plazo de la misma entidad ha logrado batir a la categoría a pesar de acabar el año en negativo. Asimismo, el fondo monetario de Bankinter, Bankinter Capital 4, también ha tenido un desempeño mejor, mientras que el producto de Banco Santander ha logrado empatar con la categoría.

Peor evolución han tenido los fondos de Caixabank, Caixabank Monetario Rendimiento, en sus vertientes estándar, premium y plus, cuya evolución ha sido peor, con unas rentabilidades del -0,60%. Y es que, como recuerdan los expertos, la clave en estos productos son las comisiones. No hay que olvidar que en fondos de inversión donde la rentabilidad esperada es cercana al 0% el partícipe se tiene que decantar por aquellos cuyos cargos sean los más bajos posibles. “Los ganadores son los que no solo tienen comisiones más bajas, pero también los que tienen los vencimientos más cortos”, insiste Luna.

En relación a las comisiones, precisamente la deprimida rentabilidad que ofrecían llevó a las gestoras a embarcarse en una guerra por bajarlas. Así, para intentar aumentar su atractivo en un entorno de tipos negativos las recortaron a la mínima expresión, muy por debajo de la media de otras categorías de fondos, y también por debajo de la comisión máxima que se puede cobrar por ley, que se sitúa en el 1%.

Los monetarios acaparan la segunda posición en suscripciones

Para Carlos Farrás, socio director de DPM Finanzas, los monetarios podrían ser una alternativa a la liquidez ahora, “ya que con la inflación en los actuales niveles no tiene sentido tener liquidez”. Y, a pesar de los bajos retornos que comercializan siguen aumentando el volumen de suscripciones, precisamente, por su carácter conservador. Para Barrero la alternativa a la liquidez serían, más que los monetarios, los fondos de renta fija, tanto pública como privada, de duraciones medias: 3 y 5 años.

En cuanto a la evolución del patrimonio, los fondos monetarios han cerrado el año registrando un aumentado del mismo de un 17% en 2022, 722 millones de euros, hasta superar los 5.200 millones de euros. Se da la circunstancia que es la segunda categoría que registra un mayor incremento de las suscripciones, por detrás únicamente de la de rentabilidad objetivo y por delante de categorías como garantizados y de renta fija. Solo en el mes de diciembre, registraron flujos de entrada casi un 2% mayores.