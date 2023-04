La banca española sigue tocada en bolsa un mes después del golpe por SVB Financial

La recuperación de la banca nacional avanza a paso lento. Casi un mes después de la tormenta bancaria que desató SVB Financial, las cotizaciones de las seis entidades que integran el Ibex 35 aún se resienten de las turbulencias. Ninguna de ellas ha recuperado todavía los niveles previos al 10 de marzo, cuando el pánico bursátil llegó a los parqués del Viejo Continente. Los rebotes experimentados en los últimos nueve días no han sido suficientes en una muestra de que la desconfianza bancaria no se ha diluido por completo.

Aunque el sobresalto por Deutsche Bank se ha quedado en un susto, no contaba con un buen precedente. El fin de semana de vértigo vivido en Zúrich a mediados de marzo para cerrar la absorción de Credit Suisse por UBS ha debilitado el ánimo de los mercados en el Viejo Continente, con la sombra de Lehman Brothers presente. Con el horizonte algo más despejado, el precio de la acción de los bancos españoles sigue renqueante.

Las diferencias son notables entre la banca doméstica y las entidades con perfil internacional. En este sentido, las correcciones en este periodo son más acusadas en Sabadell, que figura como ‘farolillo rojo’ de la banca Ibex, con sus títulos todavía un 24% por debajo de la citada fecha. Antes del ‘Día D’, la compañía encabezada por César González-Bueno venía de experimentar un fuerte rebote en bolsa, dando continuidad a la revalorización de 2022, una circunstancia que le ha ayudado a amortiguar el golpe.

A cierre de mercado de este martes, los títulos de la firma catalana cotizaban por debajo de un euro, con un valor bursátil de 5.578 millones, cifra que ya excluye el reparto de un dividendo complementario de 0,02 euros brutos por título la semana pasada, ya que este tipo de pagos conlleva una reducción de su precio. Lo mismo le ha ocurrido a Bankinter, que le faltan 1.300 millones para llegar al citado nivel, con la cotización un 22,3% debajo a la registrada hace casi cuatro semanas y que incluye el reparto de 0,072 euros netos por título.

En la fiesta del dividendo también se incluye BBVA que, precisamente, este miércoles reparte 0,31 euros por título. La capitalización bursátil del banco con sede en la Vela está a 5.000 millones (-12,48%) del volumen registrado el 9 de marzo. De esta cantidad, 1.869 millones se deben a dicha distribución. La valoración de CaixaBank, por su parte, también se resiente en más de 3.204 millones (-11,5%), justo un día antes de efectuar el descuento de 1.725 millones, correspondientes al abono de 0,23 euros por acción la próxima semana.

En último lugar se encuentra Unicaja Banco. La entidad más pequeña del Ibex se queda a menos de 500 millones (-16,6%) de recuperar la ‘normalidad’ tras SVB Financial. A partir del 14 de abril habrá que restar 128 millones por la compensación a sus accionistas. Santander, que en medio de esta tormenta ha ejecutado una amortización de capital equivalente al 2%, está a más de 6.000 millones de rebasar el umbral de hace un mes. El efecto de estos dividendos se ve contrarrestado por los programas de recompra en la mayoría del sector, ya que ejercen un efecto contrario: revalorizan la cotización.

“Uno de los efectos de la caída de Credit Suisse ha sido el cambio de percepción en cuanto a la dirección de la política monetaria del BCE”, precisa la analista de banca de Renta 4, Nuria Álvarez. Ahora, aunque la tasa de IPC tanto en la Eurozona como en EEUU sigue siendo alta, sobre todo la subyacente, que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el BCE y la Fed, la incertidumbre sobre el sendero que seguirán en su próxima reunión -Powell ya ha avanzado que el alza de tipos se acerca al techo- ha desembocado en una recogida de beneficios según la experta, que le impiden repuntar lo suficiente.

Este factor también se alimenta de las dudas existentes en torno a la evolución del crédito y su coste, así como sobre la remuneración de los depósitos, que en España aún no ha despegado. Pese a ello, sobrepondera estos valores, pero matiza que la banca con exposición internacional proyecta una perspectiva más favorable que la de ámbito nacional. La banca de inversión ha mostrado su respaldo al sector, que tiene por delante amplios márgenes de revalorización que abarcan desde el 23% al 45%, según el consenso de 'Bloomberg'. En conjunto, las pérdidas contabilizadas ascienden a más de 18.000 millones.

“Estas tensiones han aumentado la probabilidad de recesión tanto en EEUU como en Europa, impulsadas por la subida de tipos y el endurecimiento del crédito bancario”, apuntan desde Muzinich & Co. La firma de inversión hace un llamamiento al optimismo bajo el argumento de que, históricamente, el segundo trimestre ha sido favorable para los activos de mayor riesgo. Si bien la conclusión del consenso es que la probabilidad de recesión se ha elevado a ambos lados del Atlántico, la clave radica en si estos acontecimientos representan solamente un bache en el camino o son solo la punta del iceberg.