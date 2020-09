La Bolsa dejará de cotizar: SIX excluirá a BME tras sobrepasar el 95% del capital

La Bolsa española dejará de cotizar. El consorcio suizo SIX Group, el nuevo dueño de la compañía que gestiona las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, ha procedido a activar el mecanismo de venta forzosa de las acciones que todavía no controla tras superar el 95% del capital de Bolsas y Mercados (BME), según ha comunicado a la CNMV.

El pasado 11 de junio de 2020, la CNMV publicó el resultado de la opa de SIX, que fue aceptada por accionistas de BME titulares en total de 77,9 millones de acciones, o el 93,16% del capital. A partir de ahí, SIX dijo que no exigiría la venta forzosa (squeeze out) salvo que el porcentaje de acciones en manos de accionistas no significativos -aquellos que tienen menos del 3% de una empresa, según la regulación española- fuese inferior al 5% de BME.

Según los últimos datos de SIX, hasta el día de ayer (incluido), han ejercitado su derecho de compra forzosa accionistas de BME titulares en conjunto de 1,8 millones de acciones, o un 2,151% de la propiedad de la empresa. Tras este nuevo aumento de la participación, la firma suiza pasa a controlar En consecuencia, a 31 de agosto de 2020, el número de acciones adquiridas el 95,315% del grupo de mercados cotizados españoles.

En este sentido, Six ha indicado su intención de comunicar antes del próximo 5 de septiembre, fecha límite del plazo de tres meses desde la finalización del periodo de aceptación de la oferta, su decisión de ejercitar el derecho de venta forzosa, así como la fecha de la operación de dicha venta forzosa y el resto de los detalles necesarios para su ejercicio.

"La liquidación de la operación de venta forzosa conllevará que las acciones de BME queden excluidas de cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia", ha explicado Six, subrayando que soportará los gastos derivados de la operación y liquidación de las acciones en que incurra el accionista vendedor en relación con la operación de venta forzosa.

Los accionistas de BME que aún deseen ejercitar su derecho de compra forzosa, podrán hacerlo hasta el próximo 5 de septiembre de 2020, aunque en este caso los gastos derivados de la operación y liquidación de las acciones serán soportados por dichos accionistas.

El precio por acción de BME, tanto en la venta forzosa como en la compra forzosa, será el mismo que el de la oferta (32,98 euros). No obstante, si BME aprobase o realizase cualquier distribución de dividendos, reservas, devolución de capital o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas con anterioridad a la fecha de liquidación de la operación de venta o compra forzosa, el precio por acción se reduciría en una cantidad equivalente al importe bruto de la distribución.