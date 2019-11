La bolsa suiza SIX Group lanza una opa a 34 euros sobre el mercado español BME

SIX Group, el operador de infraestructuras financieras de Suiza, ha presentado hoy una oferta pública de adquisición en efectivo por el 100% de las acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros en España, para crear el tercer operador europeo de mercados financieros en Europa. SIX, que no cotiza y está controlado por un grupo de bancos suizos, tiene en el proveedor de servicios financieros Web Financial Group (WFG) uno de sus 'partners' en España. BME está participado por Corporación Financiera Alba, el holding de la familia March.

La oferta es formal y está sobre la mesa tanto de BME, que se disparó el viernes un 4% antes de ser suspendida este lunes, como de la CNMV. "Además, SIX considera que la oferta representa una propuesta financiera atractiva para los actuales accionistas de BME y que esta operación reforzará el ecosistema financiero suizo y español, con la creación de centros de excelencia y la incorporación de nuevas capacidades a los inversores de SIX y BME, así como con la captación de nuevos fondos internacionales de capital a España, y con el refuerzo de la presencia de los gestores de activos suizos en la Unión Europea (UE)", explica el grupo en un comunicado.

Aspectos clave de la oferta

Los aspectos clave de la oferta pública de adquisición (OPA) son los siguientes: oferta pública de adquisición voluntaria en efectivo por el 100% del capital social de BME por 34 euros por acción, lo que implica un valor de capital total de 2.843 millones de euros y 3.108 millones de francos suizos.

La oferta supone una prima de 47,6% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de BME para el período de los últimos seis meses, y una prima del 33,9% sobre el precio de cierre de la cotización de 25,40 euros a fecha del 15 de noviembre de 2019.

CNMC, CNMV y Gobierno

La oferta estará sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: nivel mínimo de aceptación de al menos 50% más una acción del capital social de BME; autorización de la operación o no oposición por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); y aprobación del Gobierno español.

Los planes de SIX espera mantener a BME como una compañía cotizada de manera independiente en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. "Si se alcanzan los umbrales legales aplicables de venta forzosa -por encima del 90%-, se podría considerar su exclusión de cotización.

El grupo resultante continuará centrándose en cumplir con las necesidades de los respectivos clientes y con las exigencias de los reguladores de SIX y BME. La solicitud de autorización de la Oferta, incluido el folleto, se ha presentado hoy ante la CNMV. El período de aceptación y la finalización de la operación se esperan en el primer semestre de 2020, tras la recepción de las autorizaciones pertinentes.

Romeo Lacher, Presidente del Consejo de Administración de SIX, ha dicho hoy: "La operación con BME aportará beneficios directos e inmediatos a los grupos de interés de nuestras instituciones, en un momento en que la consolidación de los operadores de mercados financieros globales se está acelerando. Esto está alineado con la estrategia de crecimiento de SIX y de nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes una infraestructura de confianza y un acceso de alta calidad a los mercados de capitales”.

Josh Dijsselhof, CEO de SIX, ha dicho: "BME se beneficiará de la experiencia de SIX en toda la cadena de valor, una oportunidad para convertirse en el mayor centro de activos europeo para el mundo, y de las fortalezas de SIX en información financiera y en distribución de tecnología de contabilidad, así como de su alcance global. La intención es que BME continúe operando independientemente con su actual equipo directivo, regulado por la CNMV como hasta ahora”.

El CEO de SIX ha añadido: “Las eficiencias que podemos crear en el negocio de la tecnología y de los instrumentos financieros, así como el desarrollo de centros de excelencia para contribuir a las mejores prácticas y una gama de productos mejorada para ambas empresas, hacen de ésta una combinación sólida. La transacción propuesta nos aportará la capacidad de invertir en ambos grupos y crear una plataforma bien posicionada para competir e innovar en el sector de las infraestructuras financieras del mercado global”.