La CNMV autoriza la opa obligatoria de Riberas sobre GAM tras dictarle el precio

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública obligatoria de adquisición de acciones de General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM) presentada por Gestora de Activos y Maquinaria Industrial, S.L. (GAMI), una sociedad del multimillonario Francisco Riberas (Gestamp, Cie).

La oferta se dirige al 100% del capital social de GAM, compuesto por 33,3 millones de títulos, según explica la CNMV, que ha diseñado la operación y dictado su precio haciendo uso de los 'superpoderes' que le da la legislación cuando observe perjuicio para los accionistas. Es la primera vez que lo usa y se produce después del revés judicial en el caso de FCC-Portland, en el que la Audiencia Nacional ha obligado al supervisor a elevar el precio de una opa a toro pasado.

Un 72% más: de 1 a 1,72 euros

“No obstante, si se deducen de esta cifra las 23,8 millones de acciones (71,72% del capital) que están en manos de GAMI (54,56 % del capital) y otros accionistas (17,16% del capital) que han sido inmovilizadas con el compromiso de no ser transmitidas, la oferta se extiende a la adquisición de 9,4 millones de títulos de GAM, representativas del 28,28% del capital”, explica el supervisor en un comunicado. La nueva opa supondrá un sobrecoste de apenas 7 millones de euros para Riberas.

El precio ofrecido, de 1,72 euros por acción, fue fijado por el Consejo de la CNMV al amparo de lo previsto en el artículo 9.4.c) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. “Al tratarse de una opa obligatoria, la oferta no está sujeta a ninguna condición. En garantía de la oferta se han presentado dos avales por importe total de 16,2 millones de euros otorgados por Caixabank", señala la CNMV.

El plazo de aceptación de la oferta será de 15 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. "En esta opa no se darán los requisitos para las compraventas forzosas ya que el oferente no alcanzará el 90% del capital de GAM, dado que el 17,16% del capital no será transmitido", según la CNMV. El folleto y los documentos complementarios que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV podrán ser consultados a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.