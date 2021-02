La CNMV y el Banco de España alertan del riesgo "regulatorio" sobre Bitcoin

No son competentes todavía en la materia, pero han sentido la necesidad de dar su opinión. La CNMV y el Banco de España han lanzado una alerta a los inversores españoles ante el riesgo de próximos cambios regulatorios que se ciernen sobre Bitcoin, después de la escalada de precios que ha vive desde de noviembre la criptodivisa y el reciente terremoto provocado por la inversión de 1.500 millones de dólares Tesla. El 'efecto llamada' provocado por un gigante del S&P 500 y el respaldo e influencia de Elon Musk han originado una ola de consultas e interés por parte de múltiples actores económicos.

"No existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el Bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros. Actualmente, se está negociando a nivel europeo un Reglamento (conocido como MiCA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos", advierten.

Las instituciones que dirigen Rodrigo Buenaventura y Pablo Hernández de Cos dan su visión también desde el punto de vista legal. "Las criptomonedas: no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores", advierten.

Los dos supervisores muestran su preocupación por el aumento de estafas y delitos vinculados a empresas y negocios de los criptoactivos, al tiempo que previenen del alto componente especulativo de su inversión y el riesgo de la pérdida total de la inversión. "En los últimos meses, numerosas criptomonedas, entre ellas Bitcoin y Ether, han experimentado elevada volatilidad en sus precios, lo cual ha sido acompañado de un aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores”.

En opinión del regulador de mercados y bancario, "los criptoactivos, incluyendo las criptomonedas y la tecnología que les da soporte, pueden ser elementos que dinamicen y modernicen el sistema financiero en los próximos años", aunque consideran que para valorar su validez como alternativa de inversión o su uso como medio de pago es preciso también tener muy presentes riesgos: falta de regulación, inversión compleja, manipulación de precios, falta de liquidez, su carácter transfronterizo o los riesgos asociados a delitos como el "robo, estada o pérdida".