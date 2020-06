La Covid pone en jaque a Londres: tiene un mes para pedir la prórroga del Brexit

Este lunes arranca la cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Reino para decidir su relación tras la salida de los británicos del bloque, es decir, cómo van a ser en la práctica sus vínculos comerciales, pero también qué pasará con los ciudadanos tras el periodo de transición que abarca todo este año. Londres tiene que decidir antes del 30 de junio si prolonga ese periodo más allá del 31 de diciembre, algo que tanto la oposición laborista como la mayoría de los británicos -según las encuestas- consideran necesario. El problema es que a unas negociaciones muy espinosas desde su origen se suma ahora una coyuntura endiablada a raíz de la crisis del coronavirus, puesto que en este mismo mes los Veintisiete tienen que afrontar también la negociación sobre el fondo de recuperación propuesto por la Comisión Europea.

las claves Dónde estamos El Brexit se produjo el 31 de enero pasado, con diez meses de retraso sobre la fecha prevista inicialmente. Sin embargo no fue una salida radical. Las dos partes se dieron un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de este año para que Reino Unido siguiese de facto dentro de la UE y para negociar qué tipo de relación quieren tener a partir del 1 de enero de 2021.

El problema es que ninguna decisión va a salir gratis. Si los británicos prolongan su salida más allá del 31 de diciembre, si optan por la extensión, seguirían integrados en el mercado único y la unión aduanera europea, lo que supondría una traba para sus pactos comerciales con terceros países. Además, estarían obligados a aportar fondos adicionales a los que se habían comprometido en el acuerdo de salida, contribuyendo al nuevo presupuesto plurianual europeo (2021-2027). Es un peaje que el Gobierno de Boris Johnson no parece dispuesto a asumir y que hace más probable que las partes lleguen únicamente a un acuerdo transitorio o, incluso, que se produzca un 'no deal'. La cumbre europea del próximo día 19 de junio puede verse ensombrecida por ese escenario.

Por ahora, el Reino Unido ha insistido en que no quiere solicitar una extensión al período de transición, por lo que el calendario Brexit permanece sin cambios, recuerda Esty Dwek, responsable de estrategia de mercados globales de la gestora Natixis AM. "Por supuesto, dependiendo de la situación, el Reino Unido podría solicitar un retraso más adelante, incluso si la fecha límite oficial es julio. Como el Reino Unido no está buscando un acuerdo comercial completo, es posible que pueda gestionar algunos pactos clave y continuar las discusiones después del período de transición", argumenta. Dwek recuerda, además, que la economía británica es más débil, pero también lo es la de la UE. "Ambos tienen incentivos para limitar el daño económico, pero la lógica no siempre prevalece", sostiene.

Esos incentivos llevarían a las dos partes a no suspender las negociaciones cuando finalice la fecha límite de finales de junio y a enfocarse en tratar de alcanzar un acuerdo de libre comercio a finales de año. Los analistas de Bank of America (BofA) contemplan una solución con aranceles 'cero' o bajos, pero que ponga en marcha toda una gama de barreras no arancelarias. Asumen que el Reino Unido y la Unión acordarán un período gradual para los nuevos términos comerciales con el objetivo de evitar un cambio repentino el 31 de diciembre.

"Covid y Brexit interactúan en nuestra opinión. El acuerdo básico de libre comercio que damos por hecho que se implementaría al final del período de transición habría impuesto, en nuestra opinión, grandes costes a largo plazo en el Reino Unido, ya que las cadenas de suministro se rompieron gradualmente por las mayores fricciones comerciales. Creemos que la combinación de Covid y Brexit adelanta esos costes. Implementar un acuerdo del Brexit relativamente difícil significa, desde nuestro punto de vista, bloquear permanentemente algunas de las pérdidas de la crisis de la Covid; las cadenas de suministro nunca se recuperan completamente", apuntan desde BofA.

El escollo de la competencia desleal

El negociador europeo, Michel Barnier, ha rechazado en las últimas semanas aspectos de las recientes propuestas del Reino Unido para las relaciones comerciales con la UE, dejando claro que Bruselas no toleraría los requisitos "a la carta" planteados por el equipo de negociadores británicos. El principal punto de conflicto entre las partes sigue estando en cómo evitar la competencia desleal. El negociador británico, David Frost, lamenta que los Veintisiete pretendan atar a los británicos a las leyes y estándares europeos. "En cuanto entiendan que no concluiremos un acuerdo sobre esa base, podremos avanzar", zanjaba recientemente.

Barnier consideraba la pasada semana que las negociaciones estaban siendo claramente decepcionantes. "Considero poco realista su deseo de obtener todas las ventajas del mercado único y de la unión aduanera sin ninguna de las restricciones que respetan los Estados miembros de la Unión", aseguraba en declaraciones a los medios de comunicación.

Una recesión sin precedentes y cambio de lenguaje del BoE

Los nuevos vaivenes del Brexit se suman a la negativa en última instancia del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, a descartar tipos de interés negativos, lo que ha tenido un impacto claro en la libra esterlina. En la última reunión de la entidad, el gobernador introdujo un giro en el lenguaje sobre los tipos de interés, después de haber declarado que los tipos negativos no estaban "planeados ni contemplados". El emisor prevé que la economía británica sufra en 2020 la mayor recesión de su historia, con un retroceso del PIB del 14% en el conjunto del año. La actividad se contraerá un 2,9% en el primer trimestre y hasta un 25% en el segundo, como consecuencia de las medidas de reclusión y distanciamiento social implementadas para frenar la extensión de la Covid-19.