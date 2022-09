La demanda de iPhone en China anticipa para Apple un incierto futuro en bolsa

Apple es una de las empresas más innovadoras hasta la fecha. Invertir en la mayor empresa de Wall Street se ha visto como una obviedad ya que sus productos consistentemente exitosos parecen hacer que la compañía sea invulnerable. A pesar de que el índice Nasdaq ha bajado más de un 35% en 2022 por la inflación y la desaceleración del gasto de los consumidores, las acciones de Apple 'solo' han descendido un 17% en el mismo período.

Productos inmensamente populares como el iPhone, MacBook, iPad y Apple Watch han aumentado la capitalización de mercado de Apple a 2,4 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa de mayor valoración en el planeta. Como resultado, inversores como Warren Buffett han apoyado sinceramente a la firma con sede en Cupertino comprando sus títulos.

El titán del iPhone ha demostrado una y otra vez que su negocio es consistente y capaz de capear la mayoría de las tormentas. Sin embargo, las ventas de su último iPhone pueden no ser tan positivas como algunos han informado. De ser cierto, el segmento más grande de la compañía podría recibir un revés significativo en su trimestre actual.

En este sentido, el foco parece centrarse en China. Y es que menos clientes chinos compraron el nuevo iPhone 14 en los primeros días que estuvo disponible en comparación con el iPhone 13, según apunta un analista de Jefferies en un reciente informe. El nuevo dispositivo estuvo disponible en las tiendas el 16 de septiembre y los datos sobre cómo se ha estado vendiendo el producto ya están llegando.

El experto de la entidad estadounidense, Edison Lee, que califica a las acciones de Apple con recomendación de compra y un precio objetivo de 200 dólares, expone que los nuevos datos lo llevan a creer que “la venta total del iPhone 14 en China en los primeros tres días de comercialización fue de 987.000 unidades, o un 10,5% menos que para el iPhone 13”.

Lee asegura que las ventas del iPhone 14 pueden no ser tan sólidas como indican los niveles de pedidos anticipados, ya que estos no conllevan ninguna obligación de pago. “La demanda general sigue siendo débil y las ventas del iPhone 14 no parecen tan sólidas como se esperaba”, añade.

China es un mercado importante para Apple y el iPhone es el producto más popular de la empresa. En sus últimos resultados trimestrales, Apple reportó ventas totales de 83.000 millones de dólares y las ventas de iPhone en el trimestre fueron de 40.700 millones de dólares. China fue el tercer segmento geográfico más grande para la compañía, por detrás de América y Europa, y representó 14.600 millones de los ingresos de la enseña de la manzana.

El consenso de mercado espera ahora que los ingresos de Apple para el cuarto trimestre sean de 88.700 millones de dólares, con ventas de iPhone de 43.000 millones de dólares y 14.800 millones de ventas provenientes de China. Es importante tener en cuenta que la compañía no aumentó el precio del iPhone 14 con respecto al precio del terminal anterior en Estados Unidos o en China, y el analista de BofA Securities, Wamsi Mohan, escribió anteriormente en una nota que podría deberse “a un consumo más débil”. También, por “el sentimiento en China, el impacto de los confinamientos por el Covid y un deseo de ganar cuota de mercado”.

El problema del Covid

Recientemente, la economía de China se ha enfrentado a intensas restricciones por la pandemia. No obstante, a medida que los casos de covid comenzaron a caer, los datos chinos mostraron resultados mejores de lo esperado para agosto y las ventas minoristas aumentaron un 5,4% interanual, en comparación con el 2,7% de julio.

Lee describe que esta es todavía una fase en la que los datos muestra una etapa inicial en los teléfonos, y que podría deberse a problemas de producción y disponibilidad del iPhone 14. El experto no es el primer analista en notar posibles problemas de disponibilidad para el teléfono.

De hecho, el analista de Wedbush, Dan Ives, explicó recientemente que cree que “habrá un inventario mínimo, de los modelos iPhone Pro, en las tiendas de Apple o en la página web a mediados de noviembre”, y que Apple “tiene que aumentar significativamente su suministro para Pros durante las próximas tres o cuatro semanas para comenzar a satisfacer lo que podría ser una demanda significativa durante las vacaciones”.

“Ciertamente, debemos esperar a que los datos de venta directa cubran un período más largo para hacer un juicio más preciso”, comenta Lee. “En lo que va del año, se estima que la venta directa de smartpohnes en China ha bajado un 12%, y seguimos siendo bajistas en cuanto a la perspectiva general de la demanda”, termina.