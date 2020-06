La Fed prevé 'tipos cero' hasta 2022 y ve una mejoría en el escenario financiero

Sin cambios. La Reserva Federal (Fed) ha mantenido los tipos de interés en su nivel actual, cerca de cero (0%-0,25%), e indicó que es donde permanecerán a medida que la economía se recupere de la pandemia de coronavirus. De hecho, no prevé que se muevan de ahí hasta 2022. El organismo que dirige Jerome Powell levanta el pie del acelerador y no ha anunciado nuevos estímulos monetarios concretos de compra de activos. "Las condiciones financieras han mejorado, en parte como reflejo de las medidas de política para apoyar la economía y el flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses", explica el gobernador.

"Lo primero es que la política monetaria está en un buen lugar y se entiende bien en los mercados. En segundo lugar, hemos tomado medidas firmes para respaldar el flujo de crédito en la economía, como mencioné, y continuamos con los precios de los activos en los próximos meses a un nivel relativamente alto. Por todas las razones, sentimos que la política ahora está en un buen lugar. Mientras miramos hacia el futuro, el camino a seguir para la economía es altamente incierto y continúa dependiendo en gran medida del camino de la pandemia. En esta reunión lo que hicimos es lo que mencionamos.

No obstante, los gobernadores no levantan la guardia ante la crisis y advierten que seguirá atentos a la evolución de la crisis, en especial, con la mira en el empleo y el crecimiento. "La Reserva Federal se compromete a utilizar su gama completa de herramientas para apoyar a la economía estadounidense en este momento difícil", dijo la autoridad monetaria en su comunicado, aunque Powell ha advertido en la rueda de prensa posterior que, "cuando llegue el momento después de que haya pasado la crisis, volveremos a colocar estas herramientas de emergencia en la caja. Destacaría que estos son poderes de préstamo, no poderes de gasto. La Fed no puede otorgar dinero a beneficiarios particulares", agregó.

En el plano general de la crisis, la crisis sin precedentes está golpeando todos ámbitos, desde el sanitario al económico y social, como ya ha señalado en anteriores ocasiones. "El brote de coronavirus está causando enormes dificultades humanas y económicas en los EEUU y en el mundo. El virus y las medidas tomadas para proteger la salud pública han provocado fuertes caídas en la actividad económica y en la pérdida de empleos", explica.

Sobre las perspectivas de precios, el banco central considera que la demanda más débil y los precios del petróleo significativamente más bajos "están frenando la inflación de los precios al consumidor". Junto a la decisión sobre la tasa, el banco central proyecta que la economía de EEUU se contraerá un 6,5% en 2020, crecerá un 5% en 2021 y un 3,5% adicional en 2022 año.

"Todos queremos volver a la normalidad, pero es poco probable que se produzca una recuperación completa hasta que las personas estén seguras de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades", señaló.