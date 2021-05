Normalidad renovada: los mercados en busca de los ganadores de la expansión

Los mercados van más allá de la tormenta que se ha originado en las criptomonedas. La pandemia parece que empieza a ver sus últimas fases en las economías occidentales y eso ya genera cambios de chip en muchos de los gestores que tratan de configurar las carteras frente a lo que resta del 2021 y los años venideros.

Algunas voces ya apuntan que la renta variable, especialmente en Estados Unidos está muy cara. Es el caso de Stefan Hofrichter, CFA Head of Global Economics & Strategy de Allianz Global Investors, que considera que se encuentra alrededor del nivel visto por última vez antes de que la burbuja tecnológica estallara a finales de la década de 1990. “Las valoraciones altas son una de las 10 características que hemos identificado en una posible burbuja de renta variable y la mayoría muestran ‘banderas rojas’”, explica.

No obstante, el experto matiza en un reciente informe que hasta que la Fed comience a “reducir” sus compras de bonos, probablemente en 2022, es muy posible que la renta variable estadounidense aumente aún más.

¿Cuáles son los ganadores en este contexto de la normalidad renovada? A medida que los países intensifican sus campañas de vacunación contra el virus Covid-19, algunos inversores temen que los beneficiarios de la pandemia, como los proveedores de estas tecnologías u otros servicios que permiten el distanciamiento social, puedan experimentar una desaceleración de la demanda de sus productos.

“Sin embargo, creemos que los cambios significativos en las cadenas de suministro, la logística y el comportamiento de los consumidores y las empresas han posicionado a las compañías líderes para un crecimiento potencialmente fuerte, incluso después de que la pandemia se contenga y volvamos a una nueva normalidad”, concreta Dan Chung, CFA, CEO, CIO, gestor de Alger, empresa social del Grupo La Française.

De cara a estos meses hay quién ve que el riesgo no debe dejarse del lado. Por lo menos de momento. “Seguimos prefiriendo los activos de riesgo en este momento y en especial las acciones value, que cotizan con un gran descuento frente a las growth”, destaca Hofrichter antes de indicar que la renta variable no estadounidense, especialmente en Europa, Japón y los mercados emergentes está a un precio mucho más razonable que su homóloga estadounidense.

Más compras online y tecnologías de colaboración

Más allá de eso, con un enfoque más largo, la normalidad renovada estaría invitando a centrarse en algunas compañías que pueden sacar tajada de la ansiada reapertura global y de un esquema en el que la digitalización va a seguir cobrando una importancia primordial.

Las compras online han experimentado un crecimiento exponencial. Por ejemplo, FedEx ha comentado que los volúmenes de envío que esperaban alcanzar en 2026 se adelantarán a 2023 debido al aumento de este tipo de compras.

Esta aceleración se produce después de décadas de crecimiento del comercio minorista en línea, que beneficia a los grandes minoristas, pero también los minoristas que han sido previsores a la hora de adoptar e incluso construir principalmente sus negocios en línea, a menudo utilizando la tecnología de Shopify, Square y HubSpot, firmas que van más allá de la conocida Amazon.

“Creemos que el comercio electrónico seguirá creciendo muy por encima de la media de la industria minorista porque los particulares se benefician de la comodidad de utilizar Internet”, opina Chung al respecto.

Por otra parte, es posible que continúe la demanda de tecnología que apoye el teletrabajo, las videoconferencias, la gestión de los procesos empresariales, la capacidad de la red y la seguridad para los trabajadores a distancia.

“Que se haya acelerado la digitalización en la pandemia no quiere decir que se haya agotado su potencial una vez que volvamos a la vieja normalidad”, concretan los expertos de UBS en un reciente informe.

Un estudio de Gartner reveló que el 82% de los ejecutivos planean dejar que los empleados trabajen a distancia parte del tiempo y el 47% lo permitirán de forma continua (los ejecutivos podían seleccionar más de una respuesta).

Este cambio de mentalidad podría respaldar la fuerte demanda de los proveedores de tecnología de colaboración en línea, que ya se han beneficiado durante los confinamientos, como Microsoft, que ofrece colaboración a través de su servicio Microsoft Teams.

La adopción de la tecnología va más allá de las reuniones en línea, ya que las empresas digitalizan cada vez más sus operaciones. “Paylocity está disfrutando de una creciente demanda de sus servicios de administración de nóminas y beneficios basados en la nube, mientras que Bill.com está experimentando un aumento de la demanda de su tecnología que agiliza el proceso de adquisición mediante la digitalización de las facturas y la aprobación de los pagos a los proveedores”, ejemplifica Chung.

“Empresas como DocuSign, que permiten a las empresas gestionar contratos electrónicamente con funciones como la firma electrónica, también están experimentando una fuerte demanda de sus servicios”, añade.

La innovación sanitaria seguirá despuntando

Por otro lado, la adopción de la innovación en la atención sanitaria también se ha acelerado a medida que los profesionales médicos y los consumidores han adoptado la telemedicina para poder mantener el distanciamiento social.

No obstante, se está acelerando la adopción de muchas otras tecnologías que permiten la atención a distancia, como la monitorización continua de la glucosa (CGM) para los diabéticos insulinodependientes y la oximetría de pulso para controlar los parámetros de salud del paciente.

En el caso de la vacuna Covid-19 de ARN mensajero de Moderna, la empresa pudo pasar de la secuenciación del ADN y el diseño del producto a la realización de los primeros ensayos en humanos en unos 63 días. La promesa potencial de los medicamentos de ARNm es instruir a las propias células del paciente para que produzcan proteínas que puedan prevenir, tratar o curar enfermedades.

“Creemos que el uso del ARNm podría acelerarse ahora que la tecnología ha sido validada y hemos identificado al menos 13 empresas que lo están utilizando para desarrollar tratamientos oncológicos, contra enfermedades infecciosas y para los trastornos cardiovasculares y pulmonares”, relata Chung.

Si tienen éxito, las nuevas herramientas de diagnóstico basadas en la sangre probablemente complementarán o, en algunos casos, reducirán sustancialmente el uso de las biopsias tradicionales en el tratamiento del cáncer.

“Al mismo tiempo, es probable que el uso del "Big Data" continúe expandiéndose significativamente (…) Mediante el uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, las empresas sanitarias pueden aprovechar grandes conjuntos de datos de pacientes para desarrollar nuevas terapias, diagnosticar más eficazmente las enfermedades y permitir a los pacientes gestionar mejor las enfermedades crónicas”, concluye el experto de Alger.