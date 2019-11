¿La recuperación del 'value'? Paramés, Horos y Morgado son los mejores del mes

La filosofía de inversión 'value' no atraviesa por un buen momento. El 'value investing' acuñado por Benjamin Graham y que cuenta con Warren Buffett como uno de sus grandes exponentes, ha perdido apetito por parte de los inversores. Los mismos optan por refugiarse en compañías más 'growth' o de calidad ante la incertidumbre que impera en los mercados. Además, penaliza a aquellas empresas cotizadas que, a juicio de multitud de gestores, se encuentran cotizando más por debajo de su valor real.

Esta tendencia es generalizada y la bolsa española no es la excepción. Los fondos de las gestoras 'value' de nuestro país se situaban, en su mayoría, en el vagón de cola este curso y luchando algunas por entrar en positivo durante este año. No obstante, las diferencias entre ambas filosofías parece que comienzan a reducirse y los fondos indexados que replican el comportamiento de los índices pierden fuelle y los productos 'value' se sitúan como los mejores, al menos, durante el último mes.

El Horos Value Iberia, el Man GLG Iberian Opportunities gestionado por Firmino Morgado (ex de Fidelity) y el Cobas Iberia de la gestora de Francisco García Paramés son tres buenos ejemplos de esta buena marcha en el último mes. El primero se dispara el 7,5% mientras que los otros dos fondos avanzan por encima del 6% y 5%, respectivamente. ¿El motivo? Tanto Horos como Cobas llevan títulos de Meliá Hotels, que se dispara un 10% en el último mes, mientras que los ex gestores de Metagestión, cuentan entre sus mayores posiciones con acciones de Acerinox (4,6% del patrimonio), que se dispara un 20% y es una de las más alcistas no solo en el Ibex 35 sino en toda la bolsa española a un mes.

El Horos Value Iberia es el más rentable y comienza a reflejar el potencial que los gestores señalan sobre su cartera. A cierre del tercer trimestre, destacan en su información pública periódica a la CNMV que "el potencial teórico del fondo para los próximos tres años se sitúa en torno al 89%, lo que equivaldría a una rentabilidad anualizada del 23,6%. Estas rentabilidades teóricas no son una garantía de que el fondo vaya a tener un buen comportamiento, pero sí dan una idea de lo atractivo que es el momento actual para invertir".

El Bestinver Bolsa también se sitúa entre los más alcistas durante el último mes al avanzar cerca de un 5%. Beltrán de la Lastra, director de inversiones de la gestora propiedad de Acciona, destaca la pérdida de 'momentum' en su carta remitida a la CNMV al señalar que "mantenemos compañías de calidad, con cierta exposición al ciclo económico y con unas valoraciones atractivas que les otorgan un atractivo potencial de revalorización. Sabemos que hace falta paciencia, pero también vemos que el mercado está dando señales inequívocas de que en algún momento recogerá ese valor, y cuando eso suceda, estaremos bien preparados".

En el lado opuesto se sitúan algunos de los fondos que replican el comportamiento del índice. Por ejemplo, el Caixabank Bolsa Índice España, el Bankinter Futuro Ibex o el Santander Indice España sufren caídas durante el último mes, aunque la corrección no supera el 1%. El motivo de las diferencias con los fondos 'value' se debe a que son los pesos del principal selectivo español los que más castigo han sufrido durante los últimos 30 días.

Santander es la segunda que más cae en el Ibex 35 a un mes, tras MásMóvil, y sufre un castigo ligeramente superior al 11%. Por su parte, Iberdrola registra tímidas caídas mientras que otros dos 'blue chips', como son Inditex y Telefónica, ceden un 6% y cerca de un 4%, respectivamente. De hecho, el selectivo español cae un 1,05% mientras muchos fondos value' sacan más de cinco puntos a uno de sus índices de referencia.