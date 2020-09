La socimi de los fundadores de Ticketbis debutará en BME Growth este miércoles

Ya hay otro desembarco en el antiguo MAB, ahora rebautizado como BM Growth. El Consejo de Administración del Mercado ha aprobado la incorporación de All Iron Re I, la socimi lanzada por los fundadores de Ticketbis, tras analizar la información presentada por la empresa y una vez emitido el informe de evaluación favorable del Comité de Coordinación e Incorporaciones.

El inicio de la negociación de la sociedad, que es la sexta empresa que se incorpora a BME Growth, el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en lo que va de año y tendrá lugar el miércoles, 9 de septiembre. De hecho, será la primera debutante en dicho mercado desde que el operador de la bolsa española aprovechara para 'rebautizar' y relanzar dicho mercado para pymes.

El Consejo de Administración de la empresa ha fijado un valor de referencia para cada una de sus acciones de 10 euros, lo que supone un valor total de la compañía de 57,2 millones de euros. La sociedad adquiere inmuebles destinados al alojamiento urbano alternativo a los modelos hoteleros tradicionales. La compañía adquiere, rehabilita y posteriormente arrienda los inmuebles a un operador para su explotación como alojamiento de corta y media estancia.

La socimi ha surgido tras la reducción de la diferencia entre el alojamiento tradicional y el alojamiento alternativo como consecuencia del auge de plataformas como Airbnb, que han provocado un incremento de la oferta de alojamientos alternativos en las grandes zonas urbanas de los países por parte de propietarios de inmuebles particulares.

Este proyecto inmobiliario guarda gran vinculación con el grupo de capital riesgo All Iron Ventures, que fue fundado por Ander Michelena y Jon Uriarte, All Iron Ventures tras vender ambos a Ebay la plataforma de compraventa de entradas Ticketbis por alrededor de 165 millones de euros. De hecho, la socimi cuenta con ambos como consejeros y con un gran paquete de acciones: Ander Michelena tiene un 7,34% del capital y Jon Uriarte otro 7,34% , a través de la sociedad All Iron Portfolio 2017.