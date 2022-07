El líder laborista pedirá una moción de censura para echar ya a Boris Johnson. 

El partido laborista se pone manos a la obra para quitar el poder a los conservadores tras los sucesivos escándalos que han derivado en una oleada de dimisiones dentro del Gobierno británico, entre ellos, la del propio primer ministro. El líder opositor, Keir Starmer, ha declarado este viernes que no tiene intención de respetar la hoja de ruta establecida por el Gobierno británico sobre la salida del poder del primer ministro británico, Boris Johnson, al anunciar que pedirá una moción de censura para echarle ya y propondrá elecciones generales para impedir que el Partido Conservador elija directamente a su sustituto. "El país necesita un cambio fundamental", ha declarado Starmer sobre el plan que mantiene a Johnson al frente del país hasta el anuncio de su reemplazo. Starmer defiende la convocatoria de unos comicios para devolver "la honestidad y la integridad" a la política británica tras doce años de gobiernos conservadores.

Starmer compareció ante los medios minutos después de haber sido exonerado por la policías de haber violado las normas anticovid, tras una investigación sobre un evento en el que participó en Durham (norte de Inglaterra). El laborista, antiguo director de la Fiscalía, había asegurado que dimitiría si era multado por esa razón, al igual que hizo su "número dos", Angela Rayner, también exculpada en la investigación. "La gente me decía que estaba asumiendo un riesgo (con esa promesa), pero no debería ser controvertido decir que quienes hacen la ley deben cumplirla", manifestó Starmer, al contraponer su actitud a la del primer ministro en funciones, Boris Johnson, que fue sancionado por la policía por quebrar las reglas anticovid.

A su juicio, los ciudadanos perciben en los "tories" a "gente totalmente separada de la realidad", que antepone sus intereses a los del país, y eso ha llevado al descrédito generalizado de la clase política. "La política puede cambiar vidas, y es lo que haré como primer ministro", dijo, antes de agregar que la única solución a la situación de inestabilidad creada tras el anuncio ayer de Johnson de que dimitirá como jefe del Ejecutivo es un cambio de gobierno. Starmer adelantó que "cometerá errores", pero que en él los votantes siempre tendrán a "alguien que cree que la honestidad y la integridad importan". "Necesitamos un cambio fundamental: llevamos doce años estancados, de bajo crecimiento, y necesitamos un nuevo comienzo. Si hay elecciones generales, este Gobierno caerá, y los laboristas tenemos un plan", señaló.

Al igual que hizo ayer, tras conocer que Johnson permanecerá al frente de un gabinete en funciones hasta que el Partido Conservador elija a un nuevo líder, amenazó con lanzar una moción de censura en el Parlamento para desalojarlo de Downing Street inmediatamente. "Le corresponde al partido 'tory' hacer lo correcto; si no lo hacen, presentaremos una moción de censura. Ellos saben que se le ha apartado del cargo porque no es apto para desempeñarlo, no por una política concreta", dijo. Y respecto a la posibilidad de que los laboristas puedan llegar a algún tipo de pacto con los independentistas del Partido Nacional Escocés (SNP), descartó de plano que eso vaya a suceder de cara a las elecciones. "No hay fundamento para una alianza con quienes quieren romper el Reino Unido. No hay base para (acordar con) un partido que cree que la solución a los problemas es poner una frontera entre Inglaterra y Escocia", zanjó.