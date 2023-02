Lagarde (BCE) insinúa tipos al 4% tras alertar de una tercera subida para mayo

Hubo subida de tipos de interés de 50 puntos básicos, conforme a lo previsto, habrá otra de la misma cuantía en marzo, también preanunciada hace un mes, pero es probable que haya una tercera alza de las tasas de financiación en mayo, según aseguró la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en la conferencia de prensa posterior a la reunión.

"Necesitaremos entrar en territorio restrictivo [de tipos] y la mejor manera de entrar es con la herramienta de tipos. ¿Qué pasará entonces? Hay terreno por recorrer pero dependerá de los datos. Para que la inflación vuelva a la meta, utilizaremos subidas de tipos de interés", aseguró Lagarde.

La presidenta, eso sí, señaló que el mes que viene (16 de marzo) someterán a la reflexión el alcance de sus próximos movimientos una vez que los tipos estén al 3,5% pero dejó caer que habrá un tercer movimiento en mayo que no está por el momento en la hoja de ruta de los mercados. De hecho, los rendimientos de los bonos apuntan a futuras rebajas de tipos.

Los inversores no creen la dureza del BCE

"No estaremos al máximo nivel [de tipos] en marzo. Lo más probable es que haya terreno que cubrir, lo que no sugiere un ritmo constante de forma continua... Puede ser [una subida] de 50, 25 puntos básicos o las tasas que se necesiten. Una vez que lo hagamos permaneceremos ahí por un tiempo, no estaremos unas semanas, sino más tiempo", advirtió. De este modo, el BCE situará los tipos al 3,5% en marzo y al 3,75% o 4% en mayo.

Los mercados no se creen este escenario y van en la dirección contrario otra vez. "Sobre el papel, el Banco Central Europeo ha hecho un esfuerzo adicional para consolidar su mensaje agresivo, diciendo que tiene la intención de subir otros 50 puntos básicos (pb) en marzo tras el movimiento de 50 pb de hoy. Sin embargo, la reacción del mercado también fue en la dirección opuesta, con los bonos europeos subiendo (bunds -22 pb, BTPs -39pb) y el euro cayendo", asegura Francesco Pesole, de ING.

Lagarde destacó la mejoría de las previsiones respecto a los últimos meses. Según la estimación preliminar de avance de Eurostat, la economía de la zona del euro creció un 0,1 % en el cuarto trimestre de 2022. "Aunque se sitúa por encima de las proyecciones de los expertos del Eurosistema de diciembre, este resultado señala una notable desaceleración desde mediados de 2022 de la actividad económica, que esperamos que continúe siendo débil a corto plazo", explicó en su discurso.

Sobre el mercado laboral, la tasa de desempleo de la zona euro se mantuvo en un mínimo histórico del 6,6% en diciembre de 2022 pero el ritmo de creación de empleo se ralentizará y el paro subirá. En cuanto a la inflación, el BCE ha evitado enfocarse en la desinflación que sí destacó Jerome Powell (Fed) este miércoles y ha recordado que el IPC sigue en el 8,5% (diciembre), con la inflación de los alimentos todavía en el 14% por energía y suministros.

Descarta que haya un proceso de desinflación

"Con respecto a la inflación, estamos particularmente enfocados en los costos de energía y los salarios. Los salarios serán un componente significativo de la inflación en los próximos meses. Estamos analizando las medidas fiscales [de los gobiernos]. No diría que los procesos desinflacionarios ya están en juego", apuntó la banquera francesa.

Lagarde recordó que puede haber presiones en los precios conforme se retiren las medias extraordinarias como consecuencia de la guerra y el 'shock energético. El mensaje iba dirigido a los gobiernos para que equilibren las cuentas públicas en un momento en el que el BCE va a comenzar a retirarse del mercado de deuda. Reducirá su cartera en 15.000 millones de euros al mes a partir de marzo.

"Las medidas de apoyo público para proteger a la economía del impacto de los altos precios energéticos deberían ser temporales y estar dirigidas y adaptadas al mantenimiento de los incentivos para consumir menos energía. En particular, conforme la crisis energética va siendo menos aguda, es importante comenzar a revertir sin demora esas medidas en consonancia con la caída de los precios de la energía", añadió.