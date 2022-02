Lagarde se enreda con los tipos y agita al mercado: "Somos datodependientes"

Un simple matiz, un gran movimiento en los mercados. Christine Lagarde volvió a protagonizar este jueves una rueda de prensa en la que tuvo que recoger cable, matizar y contextualizar una frase en la que dejó abierta la puerta a subir los tipos de interés siempre que lo justifiquen los datos económicos. La rentabilidad de la deuda pública experimentó su mayor alza diaria en tres años, un brusco giro provocado por las ventas de bonos masivas en el mercado y la caída de su precio. El bund alemán a 10 años cuadriplicó su rendimiento hasta el 0,133%, su nivel más alto desde febrero de 2019, mientras que el español al mismo plazo subía un 16%, hasta el 0,92%, una rentabilidad no vista desde mayo de 2020.

"No seremos complacientes pero tampoco tendremos prisa", señaló al final de su alocución ante los medios después de aseverar, al principio de su comparecencia, que no prometía no subir los tipos este año al contestar a una pregunta de la prensa. En concreto, la cuestión planteada era sencilla aunque estaba planteada en sentido inverso: ¿sigue siendo poco probable un alza de tipos en 2022 a pesar de la reciente escalada de la inflación?

Sin embargo, Lagarde abrió una grieta que provocó un tumulto en los mercados de deuda: "Nunca hago promesas sin condiciones, y es muy importante estar muy atento a eso en este momento. Evaluaremos con mucho cuidado. Seremos dependientes de los datos y haremos ese trabajo en marzo. Seremos graduales en cualquier determinación que tomemos", señaló la presidenta del BCE.

Conforme fue avanzando la presentación, y la sobreacción del mercado se intensificaba, Lagarde se dio cuenta y volvió una y otra vez a la misma cuestión de los tipos para auto-matizarse y enfriar los ánimos. "El BCE cuenta con una orientación de futuro en la que identifica los tres criterios que deben cumplirse para poder subir los tipos:. "Es una secuencia y no habrá subidas hasta completar las compras netas de activos".

"Estamos guiados por la estabilidad de precios y tomar los pasos adecuados en el momento adecuado sin precipitarnos", ha afirmado Lagarde, quien ha evitado descartar explícitamente una subida de tipos en 2022, reiterando que no asume compromisos y emplazando a marzo "cuando haya más datos" para poder realizar afirmaciones más completas.