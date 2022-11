Las gestoras españolas comprometen 87.000 millones a la descarbonización.

La industria de la gestión de activos nacional continúa presentando compromisos en materia climática. Independientemente del incremento de la gama de producto sostenible, las gestoras integradas en la red internacional Net Zero Asset Managers (NZAM) han presentado públicamente sus primeros compromisos de descarbonización. Los integrantes de esta red se comprometen a ir alineando su cartera hacia las cero emisiones siguiendo criterios científicos y con el objetivo de ser neutros en carbono en 2050, de acuerdo con el compromiso del Acuerdo de París.

Por el momento, y teniendo en cuenta que solamente Santander AM, BBVA AM e Ibercaja Gestión han adquirido esta meta públicamente, las tres gestoras españolas se han comprometido a alinear hasta 87.250 millones de dólares en activos. La gestora del grupo presidido por Ana Botín es la que genera más de la mitad de la cifra, con 51.500 millones, mientras que BBVA AM e Ibercaja Gestión aportan 30.350 y 5.400 millones, respectivamente. En términos relativos sobre el total de activos bajo gestión, el porcentaje más alto lo alcanza Santander AM, con el 27%. Ibercaja Gestión sería el segundo con un 25,25%, mientras que el porcentaje de la gestora del banco presidido por Carlos Torres alcanza el 22%.

COP 27 y nuevos compromisos

Los compromisos de BBVA AM y de Ibercaja Gestión se han dado a conocer en los últimos días coincidiendo con la celebración de la COP 27. Santander AM los hizo públicos en mayo, dentro del informe que difundió la alianza con las primeras metas de sus componentes. Con la actualización de noviembre, el número de gestoras integradas en la red que ya han presentado objetivos concretos asciende a 169. "Los objetivos más recientes significan que, en conjunto, aproximadamente 21,8 billones de dólares ahora están comprometidos para ser administrados en línea con la consecución del cero neto para 2050 o antes. Esto representa alrededor del 39% de los activos totales", apunta la NZAM.

La idea de los componentes de la alianza es ir revisando los objetivos de manera que poco a poco todo el capital se gestione de acuerdo con la ruta que la ciencia marca como idónea para la consecución de las cero emisiones a mediados de siglo, pero va a requerir de cambios internos en las gestoras y de revisiones de sus objetivos de inversión. Solo la medición del impacto climático de la cartera ya es un reto muy significativo por la falta de datos -algo que se espera remediar con regulaciones como la Directiva de Sostenibilidad Corporativa-, pero también porque fuerza a adoptar políticas específicas en materia de implicación, voto en juntas o desinversiones.

BBVA AM explica que en paralelo al objetivo en volumen de activos, pretende que hasta el 60% del mismo esté alineados o alineándose con el 'net zero' para 2030. "Estos activos forman parte de las carteras gestionadas en Europa y México y comprenden renta fija soberana de la zona euro (un 10% del total de activos bajo gestión) y renta variable y renta fija corporativa (un 12%). De momento, quedan fuera del alcance del proyecto aquellas clases de activos para las que no hay datos ni metodologías fiables", explican desde la gestora. Asimismo, contempla reducir un 50% las emisiones de sus activos de renta variable y renta fija corporativa para esa misma fecha.

Santander AM también reconoce que la falta de datos les fuerza a dejar fuera de sus compromisos iniciales a una serie de inversiones. "Ciertas clases de activos están inicialmente fuera del alcance de nuestro objetivo debido a limitaciones metodológicas y de datos. Esto incluye bonos soberanos, municipales y de autoridades regionales, efectivo, derivados, bonos verdes, alternativos y activos ilíquidos", recoge la alianza de gestoras.

En el caso de Ibercaja Gestión, su aspiración es que el 50% de los activos comprometidos estén alineados con el Acuerdo de París dentro de 8 años, de acuerdo con la información recogida por la NZAM, y su objetivo es ir elevando los activos bajo gestión comprometidos en la medida en que lo hagan los productos 'verde claro' (englobados en el artículo 8 del Reglamento de Divulgación).