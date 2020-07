Las grandes tendencias de inversión se han acelerado tras la pandemia de 2020

Los mercados se han visto afectados severamente por los efectos de la pandemia del Covid-19 y muchas gestoras de fondos se han visto obligadas a desarrollar sus estrategias con más cuidado que nunca. Eso sí, siempre viendo las oportunidades que puede haber de cara a los próximos años, como es el caso del enfoque estratégico ideado por Ibercaja Gestión.

En un último evento, la gestora de la entidad financiera realizó un repaso de la situación para explicar cómo han gestionado estos meses de alta volatilidad en los mercados y cuáles pueden ser las grandes oportunidades de inversión que puede haber a partir de ahora. Según Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión, desde la irrupción de la crisis en se han enfocado en garantizar la continuidad de los servicios de cara a minimizar el impacto de esta situación adversa en las carteras, reforzando la comunicación con la red de distribución y nuestros clientes.

“Hemos valorado los activos de las carteras en un entorno muy volátil y diferente con el esquema de teletrabajo”, comenta. “Hemos añadido un informe diario de resultados y un podcast semanal para explicar los comportamientos de los activos y las claves de inversión para las siguientes semanas”, afirma dando un ejemplo de cómo han adaptado su gestión a esta nueva normalidad.

¿Qué sucede cuando ocurre un evento imprevisible? Para Corredor es natural quedarse en estado de shock. "Es cierto que la intensidad de las noticias han sido muy grandes y las caídas de marzo han sido muy bruscas en un periodo muy corto de tiempo, pero nuestra decidida apuesta por la diversificación del patrimonio en fondos, junto con la apuesta de sectores estructurales como tecnología, consumo, o sanidad hace que la rentabilidad de los activos no se haya visto tan trastocada”, expone.

Por tanto, la entidad se centra en la importancia de tener mucha constancia con las inversiones de largo plazo, así como aprovechar los procesos de pánico para hacer nuevas compras, pero con cautela. “Lo mejor es mantener la calma y mantenerse en manos de los profesionales”, dice Corredor. Es la mejor fórmula para evitar las pérdidas en los mercados.

“Con el apoyo de los bancos centrales la renta variable puede estar más cara de lo normal durante bastante tiempo. Hay que elegir empresas que tengan un poder de precio elevado y poder de marca, para que en un entorno de medio plazo más inflacionista estén más protegidas”

La aceleración de algunas oportunidades

Los mercados de renta variable presentan valoraciones exigentes en niveles absolutos y todavía aceptables en niveles relativos a los otros activos; y en la renta fija, todavía quedan oportunidades en emisores privados y menos en la deuda pública, según Ibercaja Gestión. Y es que, a su modo de ver, nos encontramos de nuevo ante un escenario complicado en el que la gestión activa y la diversificación de las inversiones van a ser primordiales.

Tal y como explica Óscar del Diego, jefe de inversiones de Ibercaja Gestión, hemos vivido una situación excepcional con un mercado de los más bajistas de la historia, pero luego ha habido una recuperación acelerada en “V” que las economías aún tienen por confirmar. “Las principales preocupaciones son si van a existir rebrotes importantes como para paralizar las economías”, resalta el experto.

Sobre las perspectivas económicas, el FMI ha vuelto a revisar a la baja su estimación mundial para el PIB en 2020 al -5%. Los datos están saliendo mejor de lo esperado porque las instituciones van por detrás de los analistas económicas. “El flujo de noticias macro ha cambiado”, asegura del Diego, lo cual hace que el escenario más apocalíptico se haya descartado por el momento.

Eso ha supuesto que los países hayan tomado medidas menos restrictivas y no hayan parado todavía sus economías. “También, porque los bancos centrales y los gobiernos han reaccionado a esta crisis con una magnitud que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”, matiza del Diego. Especialmente, porque el volumen de liquidez que se ha inyectado en el sistema equivale al 9% del PIB. “Con esto pensamos que la situación no se va a convertir en una crisis de solvencia”, describe.

Por tanto, con este hielo actual, estos expertos consideran que existen oportunidades, pero con más riesgo. “Hay que ser selectivo en las inversiones que incorporamos en nuestras carteras”, ahondan. “Una gestión activa y una diversificación de nuestras inversiones son esenciales para obtener rentabilidades en el medio plazo”, añade.

Diferencial tecnológico

Y, dentro de esas alternativas en las que invertir, del Diego no cree que se hayan generado nuevas tendencias, pero sí que se han acelerado las existentes. “Con el apoyo de los bancos centrales la renta variable puede estar más cara de lo normal durante bastante tiempo”, aventura. “Hay que elegir empresas que tengan un poder de precio elevado y poder de marca, para que en un entorno de medio plazo más inflacionista estén más protegidas”, aconseja.

De igual modo, del Diego opina que la dinámica de proteccionismo mundial va a seguir creciendo, lo cual impacta directamente a la hora de seleccionar activos en cartera. “Esto ya existía antes del brote, pero ahora se ha visto incrementado, dado que muchos gobiernos van a hacer acopio de material sanitario para evitar nuevos sustos en el futuro, además de que las restricciones tecnológicas van a seguir aumentando”, enfatiza.

Un tercer punto es la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías. “El diferencial entre las empresas que han invertido en tecnología y las que no cada vez se va a haciendo más amplio y, desde el punto de vista del consumidor la demanda va a ser más alta”, analiza.

En último lugar, piensa que hay que poner el foco en la transición energética. “Esto está menos relacionado con la crisis sanitaria, pero entra dentro del gasto público europeo… Estamos ya cerca de que la construcción de una planta fotovoltaica sea más económica que generar energía a través del carbón”, afirma. “Toda la inversión en baterías o la cadena del hidrógeno son tendencias que se van a seguir produciendo”, concluye.