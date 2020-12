La libra se acelera ante la posibilidad de un acuerdo del Brexit antes de Navidad

¿Habemus acuerdo? La especulaciones sobre un acuerdo inminente del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea antes de Navidad está marcando la jornada en los mercados, después de que las intensas negociaciones entre los equipos designados por Boris Johnson y Ursula Von der Leyen auguren un acuerdo antes de Navidad.

Según 'Financial Times', los funcionarios británicos dijeron que, si bien las dos partes todavía estaban discutiendo sobre la pesca y otros temas, incluidas las reglas de competencia para un "campo de juego nivelado", un acuerdo el miércoles por la noche era "posible". Fuentes diplomáticas europeas también confirmaron que es posible esa noticia tan esperada.

Johnson y von der Leyen han tomado el control personal de las negociaciones, que comenzaron en marzo con discusiones centradas en la distribución de cuotas de pesca en aguas del Reino Unido.

La libra sube frente al dólar y el euro con los operadores apostando por este nuevo escenario. La moneda británica, que había alcanzado un máximo de dos años por encima de 1,36 dólares la semana pasada, avanza un 1% a 1,3512 dólares frente al dólar y un 0,9% frente al euro a 1,108 euros, lo que supone una caída del 0,9% para la divisa europea, hasta 0,90 libras.

Francia ha señalado que se opone a extender las conversaciones sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit entre el Reino Unido y la UE más allá de la fecha límite del 31 de diciembre, cuando finaliza el período de transición del Brexit de Gran Bretaña.

Así, si Londres y Bruselas no cierran un pacto en las próximas horas, antes de Navidad, podría ser imposible aplicarlo el primer día de 2021 y habría un breve periodo en el año nuevo en el que, sin acuerdo, tendrían que negociar según las normas menos ventajosas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o encontrar algún remedio provisional.

Si la negociación continúa en 2021, el periodo sin acuerdo sería más prolongado. El martes, el negociador comunitario, Michel Barnier, aseguró a los embajadores de los Estados miembros que Bruselas está dispuesta a seguir conversando con el equipo británico hasta el final de 2020 e incluso más allá.

No obstante, algunos países señalaron que no lograr el acuerdo en 2020 y seguir dialogando el año próximo podría ser arriesgado, pues no hay certidumbre sobre si Londres permanecería en la mesa de negociación o se retiraría durante un tiempo.

Hoy mismo, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, tampoco se mostró partidario de continuar las conversaciones el año próximo durante una entrevista en la cadena BFM TV. En cualquier caso, tanto Londres como Bruselas han expresado este miércoles confianza en la posibilidad de lograr un pacto en las próximas horas.