Lleida.net escala a máximos en el MAB tras una patente otorgada por Canadá

La Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO) ha otorgado a Lleida.net la patente sobre recepción certificada de correo electrónico denominada 'Method for recording and certifiying the reception of e-mail', que consiste en el método para registrar y certificar la recepción de correo electrónico, lo ha hecho con el número CA2887321 y por un periodo de 20 años.

Esta concesión por parte de Canadá ha animado, otra vez más, la cotización de Lleida.net en el MAB. La compañía dirigida por Sisco Sapena se dispara por encima del 4%, hasta los 6,5 euros por título y dispara su rally bursátil durante este año hasta el 525% tras marcar máximos históricos. Es decir, multiplica por seis su precio en menos de ocho meses.

El método de certificación de la recepción de correo electrónico es actualmente utilizado por clientes de banca, seguros y empresas de suministros para demostrar los correos recibidos de los clientes, así como entidades deportivas para las subastas de derechos y últimamente como apartados de correos electrónicos (PO BOX) por parte de entidades nacionales de correo postal.

Con ésta ya son 185 las patentes concedidas a Lleida.net a nivel mundial sobre métodos de certificación, notificación, recepción y contratación online, siendo éstas el resultado del esfuerzo en I+D que la compañía ha efectuado y sigue efectuando en estos últimos diez años.

Esta patente de Canadá se une a otras que la compañía ha logrado durante este mes de agosto. La compañía tecnológica recibió una por parte de las autoridades españolas y tres marcas más en EEUU, país en el que la compañía ya anunció su intención de salir a cotizar en el segmento OTCQX del OTC Markets Group, en la Bolsa de Nueva York.