El dueño de Lleidanet venderá el 2,7% del capital a accionistas y empleados

El consejero delegado de Lleidanet, Sisco Sapena, ha anunciado este miércoles un plan de venta de acciones fuera de mercado con motivo de la salida a Bolsa de la compañía en el OTC Markets de Nueva York. El plan está valorado en hasta 4 millones de euros con un precio de referencia de 9,2 euros por acción, el precio de cierre del lunes, según ha informado la empresa a través de un comunicado a BME y Euronext.

Sapena venderá en esta operación el equivalente a 434.000 acciones, o el 2,7% de su participación del 38% del capital, con el "objetivo de fidelización y recompensa de los trabajadores de Lleida.net, así como de sus filiales, partners, proveedores, consejeros y accionistas". Los otros tres accionistas principales junto a Sapena son Banco Santander, Enisa y SEPI.

Por orden de llegada

Los brokers Renta 4 y GVC Gaesco dirigen esta colocación que se liquidará fuera de mercado mediante una operación especial entre Sapena y quienes hayan suscrito esta compra. El plan estará disponible entre el 16 de septiembre y el 9 de octubre del 2020, con una compra mínima será de 50 acciones y la máxima de 100.000 acciones. El modo de contratación será en "cola FIFO (First in, first out)", es decir, por orden de llegada.

En virtud de este plan de fidelización, los asistentes podrán adquirir acciones a precio del día 14 de septiembre de 2020, cuando se aprobó la salida a OTC, más dos opciones de compra por la misma cantidad de acciones. Esas opciones se podrán ejecutar si el precio de las acciones de Lleida.net a 15 de septiembre de 2021 es un 50% superior al precio del 15 de septiembre de 2020, y si el precio de las acciones a 15 de septiembre de 2022 a cierre de mercado es un 100% superior a los 9,2 euros por acción.

La empresa ha explicado que a este plan están invitados todos los accionistas de la compañía, a los que pasa a considerar socios estratégicos, junto a los empleados y proveedores. Esta es la primera vez que un plan de fidelización de Lleida.net, el cuarto que el fundador de la empresa ha puesto en marcha desde la OPV inicial de la empresa, se abre a los accionistas.

Subida del 800% en 2020

Según Lleida.net, el objetivo del plan es agradecer a los accionistas, empleados, proveedores y consejeros su apoyo a la compañía desde que comenzó a cotizar en el MAB en el año 2015. Al cierre del mercado de ayer, las acciones de Lleida.net cotizaban en 8,95 euros y acumula una subida del 800% en 2020. Su capitalización bursátil se eleva a 140 millones de euros.

"Los accionistas han sido una pieza clave para el desarrollo de nuestra empresa en los últimos años. Les hemos escuchado, y gracias también a ellos, hemos hecho de Lleida.net uno de los principales casos de éxito bursátiles en todo el mundo", ha resaltado Sapena.

Desde que comenzó el año, las acciones de la compañía han llegado a revalorizarse hasta en un 800%. La empresa, que este año cumple 25 años, aprobó el pasado el lunes la salida a Bolsa en Nueva York, en la que será su tercera cotización, tras BME Growth y Euronext Growth.