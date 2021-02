La lluvia de liquidez infla la burbuja del meme y desboca el mercado de opciones

“El hecho de que la tasa de ahorro se disparase tiene correlación con que ahora el volumen en las bolsas se haya incrementado suculentamente en los mercados”, aseguran los expertos de Atlantic Capital en un informe.

A ello hay que sumarle que, a escala mundial, el valor en dólares de la oferta monetaria aumentó un 17% el año pasado, hasta un total de 104 billones de dólares. “Pensamos que la magnitud de esta relajación monetaria (expansión del balance) probablemente se mantenga”, según Ellis, lo cual favorece a un clima de mayor desembarco del inversor minorista. En un mundo con respiración asistida, los bancos centrales tienen que sostener un sistema con tipos reales negativos para poder devolver la deuda.

No obstante, este aluvión de liquidez en dólares está calando en todas las dimensiones de los mercados de activos y su impacto es abrumador en ausencia de una utilización productiva real en la economía.

Un ejemplo claro se observa en la lluvia de compras de opciones call, dentro de los mercados de derivados. La mayoría son a muy corto plazo siguen descontroladamente. Los inversores la semana pasada perdieron altas cantidades de efectivo con este tipo de operativa, pero la liquidez y el recorte de consumo en el sector servicios está empujando la entrada en la bolsa como si fuese un casino.

“La reacción a las pérdidas ha sido la de doblar su apuesta”, describe José Luis Cárpatos, director de inversiones de Gloversia Eafi. Una práctica que hace recordar a la que se produjo durante la crisis puntocom y que puede terminar con enormes dramas personales para muchos pequeños inversores.

El escenario que puede abrirse cuando la fiesta acabe

Esta situación probablemente beneficie a los activos de riesgo. “Algunos serían los bonos corporativos, la renta variable y las monedas utilizadas habitualmente en el carry trade, a pesar de que las valoraciones están forzadas en algunas áreas”, opina Ellis. Pero esto tendrá un coste, incluida una tendencia bajista estructural en el billete verde. Además, la inflación puede dar señales de vida en 2021.

Sin embargo, lo que preocupa es que los rendimientos reales empiecen a subir cuando terminen los confinamientos. Durante las últimas semanas se han observado las primeras señales en este sentido. “Si los rendimientos siguen subiendo y la inflación remonta, podríamos ver turbulencias en la curva de tipos de Estados Unidos (mayor inclinación), lo que, a su vez, provocará una ampliación temporal de los diferenciales en los mercados de deuda corporativa, con el consiguiente hundimiento temporal de las bolsas, principalmente el sector tecnológico”, ahonda el experto de Fidelity.

No obstante, no creo que estas caídas duraran mucho. Los bancos centrales no pueden cruzarse de brazos y ver cómo los rendimientos reales suben. Estos días, el sistema solo se conforma con unos rendimientos cada vez más negativos. La deuda pendiente es, sencillamente, demasiado elevada. Para la Fed ya no hay marcha atrás.