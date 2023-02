Lola Solana (IEAF): "Los inversores estables no deberían pagar impuestos". 

El mercado de capitales español se topa de frente con varios hándicaps que le impiden crecer. Entre ellos se encuentra el pago de impuestos, algo de lo que deberían estar exentos aquellos que mantienen la inversión en una compañía, según la presidenta del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y responsable de 'Equity Small Caps' de Santander AM, Lola Solana. La mera tenencia de acciones en España no está sujeta a tributación, en cambio sí lo están las plusvalías obtenidas tras desprenderse de esos títulos y, desde 2021, la compraventa de cualquier transacción en firmas españolas cuya capitalización sea superior a los 1.000 millones de euros.

En el foro 'Oportunidades en los mercados de valores para las empresas españolas', organizado por BME y CNMV, la también responsable de 'Equity Small Caps' de Santander AM, ha pedido más apoyo fiscal para los inversores que apuestan por cotizadas. "El mercado de capitales (español) es cada vez más pequeño", ha remarcado, al tiempo que ha criticado también la intención cortoplacista de algunos fondos de capital riesgo en el accionariado de las organizaciones.

"No queremos sacrificar nuestra calidad de vida para crecer"

Solana ha aprovechado su intervención para exponer los factores que, a su juicio, suponen un freno para el salto la parqué a a nivel nacional. En este sentido, ha puesto el foco en la regulación como uno de los aspectos que obstaculizan este proceso, reclamando que sean "mucho más accesibles, baratos y ágiles" de cara a animar a las empresas a que den este paso. A nivel general, ha lamentado la falta de alineación de intereses entre todas las partes. "Cada vez que una empresa sale a bolsa hay un conflicto entre el que vende, el que compra y el intermediario. (...) Una compañía no solo busca financiación, también busca socios para que les den la mano a largo plazo", ha defendido.

El nivel de capital flotante condiciona a las pymes en bolsa

En cuanto a los elementos más técnicos, Solana ha aludido al bajo capital flotante ('free float') con el que las organizaciones dan el salto al parqué, especialmente en el BME Growth (antiguo MAB), que en ocasiones apenas sacan al mercado el 5% de las acciones totales del grupo. "Cotizan por una campaña de marketing, pero no dan acceso a los inversores", ha precisado. En este sentido, ha hecho un llamamiento para que los analistas presten más atención a las pymes, ya que esta circunstancia les perjudica de forma directa y provoca que el grueso de la liquidez se canalice hacia los valores más grandes.

Sin embargo, también hay barreras que responden a motivos culturales. Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) enfatizan constantemente en la necesidad de diversificar las fuentes de financiación y contar con recursos propios, sobre todo, cuando el coste de endeudarse sube. A este respecto, Solana ha asegurado que los motivos de que en España no haya más empresas que opten por la vía de la Bolsa atiende a razones como la envidia, el miedo o la pereza.

"Cuando una empresa es rentable no lo quiere hacer público, no vaya a ser que le pongan zancadillas", ha apuntillado para acto seguido cargar contra la "falta de ambición" a nivel de sociedad en este país por montar un imperio. "No queremos sacrificar nuestra calidad de vida para crecer", ha añadido. Por último, se ha referido a la incertidumbre como otro de los principales males en este sentido. "Sufren mucho si ven volatilidad en el mercado, más todavía cuando una persona externa y en quien no confías puede aprovechar una caída en bolsa para entrar en el consejo", ha concluido.