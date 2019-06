Londres naufraga hacia un Brexit 'duro' a unas horas de que May abandone el cargo

Apenas quedan unas horas para que la primera ministra británica, Theresa May, abandone su cargo, tal y como se comprometió al anunciar su dimisión, y Reino Unido naufraga cada vez más rápido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea que podría producirse incluso antes de la fecha tope del 31 de octubre. Los expertos coinciden en que quien tiene más papeletas para suceder a May al frente del Partido Conservador es el 'brexiter' y exministro Boris Johnson que, entre otras cosas, ha dejado claro que no solicitará ninguna prórroga adicional a Bruselas... haya o no respaldo del Parlamento al acuerdo de salida.

La retórica hacia un divorcio sin acuerdo se ha intensificado las últimas semanas en opinión de Adrian Paul, economista de Goldman Sachs. El banco de inversión estadounidense vislumbra varias opciones en el camino de Reino Unido hacia la puerta de salida de la UE. Irían desde la posibilidad de que el nuevo primer ministro decida de forma unilateral no negociar y se salte a la Cámara de los Comunes, a que el premier opte por el acuerdo ya firmado con Bruselas y no negocie con el Parlamento "con el consentimiento mutuo entre la UE y el Reino Unido", y tampoco descartan un segundo referéndum Brexit que no incluya el pacto sellado por May y la Comisión Europea y sí la opción de permanecer en el bloque comunitario.

Un primer ministro euroescéptico

"Un nuevo Primer Ministro euroescéptico puede explotar el atractivo de un Brexit de sin acuerdo, pero la mayoría de los parlamentarios ya se han posicionado en contra de esta posibilidad", apuntan desde Goldman. El Parlamento puede carecer de los mecanismos para salvar este bloqueo, pero el Presidente sí tiene algo más de margen de maniobra si quisiera imponer su visión a la Cámara... aunque sea por la fuerza.

"Si bien el riesgo de un Brexit sin acuerdo ha aumentado, mantenemos nuestra opinión de que la probabilidad de una salida desordenada en los próximos seis meses es baja", añaden. Le dan de hecho una probabilidad del 15%, en comparación con el 40% de un "Remain" y con el 45% de que lo que se pacte al final sea una variante cercana al acuerdo actual con la UE. "Si el nuevo Primer Ministro no puede negociar un compromiso con los Comunes, pensamos que un segundo referéndum es la ruta más probable para salir del impasse actual", zanjan desde Goldman.

No lo ven igual desde dentro. La firma de inversión británica Schroders considera "elevado" el riesgo de un Brexit a las bravas y advierte de que la revisión al alza en las previsiones de crecimiento de Reino Unido responde a que está acumulando existencias antes de su marcha de la UE, lo que "ha inflado de forma artificial los datos sobre el crecimiento".

Sin embargo este escenario no es el más extremo puesto que Esty Dwek, estratega de Mercados Globales de la gestora Natixis Investment Managers, no descarta que la llegada de Boris Johnson al poder desencadene en una ruptura del partido conservador y la convocatoria de elecciones generales. En la gestora recuerdan que, al mismo tiempo, las probabilidades de un segundo referéndum también parecen haber aumentado, lo que está agitando bastante la libra.

El propio Johnson, favorito de los conservadores, ha destacado que el partido podría estar en riesgo si se rompe el compromiso de Brexit en la fecha prevista, alimentando según el bróker Monex Europe, mayores expectativas de un posible Brexit duro para finales de Octubre. Con todo, la moneda británica se hunde más del 4% en su cruce frente al euro en apenas un mes. En las últimas horas se está moviendo en el entorno de 1,1275 unidades. Frente al dólar cae en la misma medida, aunque si tomamos como referencia el máximo anual que tocó el pasado 28 de febrero cuando se cambiaba a 1,33 dólares.

¿Cuál es el calendario a partir de ahora?

El proceso de selección del nuevo líder conservador concluirá en la semana del 22 de julio, cuando se anunciará de forma oficial quién ocupará el cargo de Primer Ministro. La lista de posibles candidatos será reducida gradualmente a través de tribunales electorales, uno de los cuales ya ha señalado a Johnson como uno de los favoritos en esa carrera.

La visita de estado de Donald Trump al Reino Unido, su conversación telefónica con Boris Johnson, y el hecho de que el presidente estadounidense no haya tenido ningún pudor en pronunciarse abiertamente a su favor ratifican el sesgo pro-Brexit del mandatario, que ha prometido a los británicos un acuerdo comercial muy beneficioso si abandonan la UE.