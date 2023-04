Los accionistas de Ezentis aprueban la división del grupo y la reducción de capital

Nuevos tiempos en Ezentis. La junta de accionistas ha dado luz verde este viernes al plan de reestructuración del grupo, que pasa por dividir la compañía en dos sociedades, una tecnológica, que se quedará al 100 %, y otra de telecomunicaciones, en la que su participación quedará reducida el 5 %. Además se ha avalado la reducción del capital social hasta 60.000 euros, informa EFE.

En concreto, la sociedad de carácter tecnológico seguirá cotizando y llevando la marca Ezentis, y se quedará con el negocio de informática del grupo, que equivale a un 20% de la facturación. Además de un 5% de la otra sociedad que se, llamará Ratia Investments, S.A. Por su parte, informa EP, Ratia tendrá la mayoría del negocio de telecomunicaciones, incluido el contrato bucle de Telefónica, y el negocio en Portugal. La nueva compañía estará participada mayoritariamente por Insyte Instalaciones y Excelsior Times, mientras que los acreedores recibirán un 20% del capital e inyectarán cinco millones de euros de 'dinero nuevo'.

El plan de reestructuración sometido a la junta fue aprobado por el Consejo de Administración el pasado 31 de marzo, y también contempla una quita del 80 % de los 167 millones de euros de deuda y una reducción de capital en 139 millones. Todo ello con el objetivo de dar continuidad a una sociedad, que, según ha recordado en su intervención su principal accionista, José Elías, "estaba en la UCI".

En la junta, el representante del segundo accionista, Eralan Inversiones, pidió que se suspendiera la votación, un asunto que no se votó porque se trata de una junta extraordinaria, cuyo único punto del orden del día es el plan de reestructuración.

En su intervención ante la junta, el máximo accionista de Ezentis, el empresario José Elías, ha asegurado que hay "hueco en el mercado" para Ezentis y su crecimiento, tras aprobar su reestructuración de deuda y separación en dos filiales. Elías ha pedido la palabra después de que uno de los accionistas de la empresa cargara contra él y sugiriera la existencia de conflictos de intereses, ya que el 'holding' Excelsior Times del empresario catalán tendrá una participación relevante en Ratia, la sociedad que recibirá la mayoría de activos de telecomunicaciones de Ezentis.

Elías ha acusado al accionista crítico, Eralan Inversiones, que controla en torno a un 3% de la firma, de no responder a sus llamadas cuando trataba de salvar la compañía y ha invitado al representante a que esta sociedad aporte los seis millones de euros aportados por Excelsior Times de financiación interina y que le dan derecho al 32% de la 'nueva Ezentis'. "Si ustedes quieren sustituirme los seis millones de euros, yo le doy el número de cuenta, mañana me lo transfieren y no hay ningún problema. Y ustedes se hacen con el 32% de esa compañía. Eso sí, le pido honestidad y acompañamiento", ha asegurado.