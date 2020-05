Los March (Alba) dan el sí a la opa de Six sobre BME antes de cobrar el dividendo

Nervios en la mayor operación corporativa de 2020 en la Bolsa española, precisamente, la compra de la empresa que gestiona los mercados de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Corporación Financiera Alba, el holding financiero de la familia March, ha anunciado esta tarde que acepta la oferta de Six Group sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME), por lo que venderá su participación del 12,06% por 332,6 millones de euros, según ha informado a la CNMV.

La opa de Six vence este próximo lunes 11 de mayo. El grupo suizo pagará 32,98 euros por acción una vez se descuente el dividendo de 0,42 euros que distribuye BME este viernes. Es el segundo pago que se descuenta desde que Six lanzó su opa en noviembre a 34 euros por acción por un importe inicial próximo a los 3.000 millones de euros, que ahora se liquidarán en 2.842 millones.

Como resultado de la opa, Corporación Financiera Alba vende sus 10,08 millones de acciones de BME al operadora suizo. El holding anuncia su sí definitivo a la operación en vísperas de que que cobre 4 millones de euros en dividendos de BME, que paga este viernes a los accionistas. Es su parte por el 12% del capital que controla y elevan a 96 millones los dividendos cobrados desde mayo 2014 cuando entró en la compañía.

La plusvalía bruta por la venta de sus acciones ascenderá a 12 millones, que sumados a los 96 millones en dividendos, arrojan un retorno bruto del 33% o un 5,6% anualizado en estos seis años de permanencia en el accionariado de la compañía que preside Antonio Zoido.

El consejo de administración de BME -del que forma parte Corporación Alba- ya votó a favor de la operación y, de hecho, participó en su concepción bajo el asesoramiento de Morgan Stanley. La empresa española garantizó a Six una indemnización de BME a Six de 14 millones de euros en el caso de que la opa suiza no saliese adelante y los accionistas se decantasen por una propuesta competidora.

Corporación Financiera Alba es el principal accionista de BME, con un 12,06% del capital. Por detrás aparece JPMorgan (5,3%) aunque realiza labores de custodio para otros inversores de cara a la liquidación de la oferta. También declaran participaciones en el accionariado de la empresa española firmas como BlackRock (3,82%), Emmanuel Boussard (1,01%), Syquant (1,03%), Norges Bank (2,28%), Simon Davies, gestor de Sand Grove (2,28%), Michael Tiedemann y su Lyxor Newcits (3,49%) y Anthony A. Yoseloff (1,52%), gestor de Davidson Kempner.