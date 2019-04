Los siete mejores consejos a la hora de invertir en bolsa y evitar grandes sustos

Invertir en bolsa puede hacer ganar (y perder) mucho dinero al que opte por lanzarse a este mundo. Por tanto, es importante seguir una serie de pautas y consejos que, en la medida de lo posible, nos evite llevarnos más sustos de los esperados debido a que seamos 'novatos' o no tengamos cierta disciplina o filosofía de inversión. La mayoría de gurús o personas con éxito en la inversión coinciden en muchos aspectos a la hora de haber hecho una fortuna gracias a las rentabilidades que han logrado durante varias décadas

Benjamin Graham , padre de la gestión value' y maestro de Warren Buffett, compartió gran parte de su filosofía de inversión en numerosos libros y muchos grandes gestores, como el 'Oráculo de Omaha', pusieron en práctica sus innumerables consejos. Uno de ellos, tal vez el más sencillo y evidente, era el de analizar las operaciones que se hacían ya que en su libro 'El Inversor Inteligente' destacaba que no se debe hacer "una operación salvo que después de realizar un cálculo fiable esté convencido de que tiene una buena probabilidad de conseguir un beneficio razonable". Por tanto, es importante mantenerse alejado de los proyectos en los que tiene poco que ganar y mucho que perder.

Peter Lynch es otro de los gestores de inversión más exitosos de todo el mundo. Al frente del fondo Fidelity Magellan obtuvo unas subidas anuales en torno al 30% y destacaba como elemento clave "no tener miedo". Por tanto, es fundamental aprender a saber tolerar la volatilidad, algo que no es solo negativo (son movimientos bruscos tanto al alza como a la baja en el precio), y aguantar nuestras inversiones en periodos de elevado pesimismo y con fuertes turbulencias.

5. La importancia de diversificar

Permite reducir, notablemente, los riesgos

En el mundo de la inversión hay una frase que es muy ilustrativa: "no pongamos todos los huevos en la misma cesta". La diversificación y, por tanto, no invertir todo en un determinado activo, tanto a nivel sector de actividad como área geográfica, es prácticamente vital. Si el dinero para invertir no es muy elevado y no nos permite diversificar una buena opción serían los fondos de inversión, que tomas posiciones en numerosas acciones de distintos sectores y mercados.