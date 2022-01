Luz verde: Banco Santander se hace con su filial en EEUU por 2.100 millones

Luz verde. Santander Holdings USA, filial de Banco Santander, ha anunciado hoy que la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed) ha dado el plácet para la adquisición de todas las acciones en circulación de Santander Consumer USA que todavía no controla y a la opa a 41,5 dólares por acción que mantenía sobre la totalidad de la filial.

El banco ha logrado hacerse con alrededor del 15,4% del capital, según fuentes financieras, con lo que eleva su participación desde el 80,2% al 95,6% del capital del banco cotizado. Sin embargo, la entidad española no ha logrado llegar al 100% después de que un paquete de 14,18 millones de títulos, el 4,6% del capital, haya quedado fuera de la opa si bien podrá ejercer el derecho de venta forzosa con posterioridad.

Santander Consumer USA dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York tras una operación que obligará a la matriz española a realizar un desembolso máximo de unos 2.540 millones de dólares (2.300 millones de euros). El grupo que preside Ana Botín valora el 100% de la filial en unos 12.700 millones de dólares (11.275 millones de euros).

Computershare Inc. y Computershare Trust Company, el depositario conjunto de la oferta de compra, han informado a SHUSA -propietario del banco cotizado Santancer Consumer USA, "que inmediatamente antes del vencimiento de la opa se ofrecieron y no se retiraron válidamente".

Este tipo de plataformas de registro permiten al accionista que retire su acción de circulación para que los intermediarios no puedan reutilizarla como préstamo de valores. No obstante, Santander explica en una nota que "todas las acciones ordinarias en circulación de Santander Consumer no adheridas a la Oferta Pública de Adquisición se convertirán en el derecho a recibir el Precio de la Oferta en efectivo en la Fusión".

Este porcentaje minoritario casan con la participación del 'hedge fund' Elliot Management, que entró en el capital el pasado mes de noviembre en plena oferta de compra, así como The WindAcre Partnership LLC (3,8%) y Fidelity, que también controla cerca del 4% del capital.