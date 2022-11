Manchester United sube en bolsa tras anunciar la salida de Cristiano Ronaldo

No es habitual que un jugador y un club rompan su contrato en pleno Mundial de fútbol pero la situación era insostenible. El delantero portugués Cristiano Ronaldo no continuará en las filas del Manchester United tras el Mundial de Catar después de que las dos partes hayan llegado este martes a "un acuerdo mutuo" para el final de su relación contractual.

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante sus dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", indicó el club en un comunicado.

El triple campeón de Europa subrayó que "todos" en el club "siguen enfocados en continuar el progreso del equipo" con el técnico neerlandés Erik ten Hag y "en trabajar juntos para lograr el éxito en el campo".

Los inversores han reaccionado positivamente a la salida de CR7 de la nómina de jugadores del club, debido a su elevada ficha y por su escasa aportación. Las acciones del Manchester United han pasado de caer un 1% a subir un 1,5% tras anunciarse el cese del jugador luso.

Se desconoce el próximo destino de Cristiano Ronaldo pero el Sporting de Lisboa, club donde debutó entre profesionales y uno de los clubes interesados el pasado verano, ha señalado que no tiene dinero para contratarlo ahora. Entre los equipos con talonario para ficharle se encuentra el Newcastle, propiedad del fondo soberano de Arabia Saudí, o incluso el PSG, de propiedad catarí y en el que juega Leo Messi.

De este modo, se pone fin a la segunda etapa del jugador de Madeira en los 'Diablos Rojos', muy turbulenta esta segunda campaña desde la llegada de Ten Hag al banquillo. El jugador, por su deseo de jugar una Liga de Campeones para la que su equipo no se había clasificado, quiso salir en el mercado de verano, pero no le fue posible y le costó ganarse un puesto en el once, e incluso tuvo que ser apartado por abandonar antes de tiempo el partido ante el Tottenham por negarse a salir tres minutos.

Sin embargo, el detonante fue la entrevista que concedió Cristiano Ronaldo a 'TalkTV' y donde fue muy crítico con el club y con su entrenador, al que aseguró que no respeta. "Cuando firmé por el United esperaba que algo hubiera cambiado, pero me sorprendí para mal. Ahora mismo no está al más alto nivel, no se han movido, es como si se les hubiera parado el reloj", advirtió, entre otras cosas.

"Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", confesó el portugués, que tras dejar la Juventus, ofreció un buen nivel en su vuelta a Old Trafford con 24 goles anotados entre Premier y Champions.