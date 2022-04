Marta Ortega estrena Inditex de rebajas: 30.800 millones menos desde el 30-N

El anuncio del relevo en la cúpula directiva de Inditex provocó su mayor caída en 18 meses y marcó el inicio de una tendencia bajista que ha llevado a la compañía a perder más de 30.800 millones de euros en cinco meses. Los inversores echan de menos a Pablo Isla al frente del grupo textil incluso antes de salir; sin embargo las dudas en torno al cambio no son el único motivo de su caída. El contexto en el que se estrena Marta Ortega, desde este viernes ejerce ya como presidenta no ejecutiva, no es fácil: las presiones inflacionista se agravan ante el impacto económico y corporativo de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, su segundo mayor mercado.

El tono negativo en sus perspectivas se confirmó este jueves tras cerrar el primer trimestre de 2022 como el valor más bajista del Ibex 35. Desde enero ha caído casi un 31%. Sus acciones cotizan por debajo de los 20 euros tras el cierre de este jueves. Son 10 euros menos que el coste que registraban justo antes de anunciar el cambio en su dirección y cerca de un 45% respecto a su máximo histórico registrado en 2017. Como resultado, el gigante textil cedió este jueves su 'trono' como mayor capitalizada del principal selectivo español ante el 'sorpaso' de la eléctrica Iberdrola. Su valor total asciende a 61.650 millones de euros, cuando en 2021 llegó a recuperar los 100.000 millones.

Solo en el mes de marzo ha perdido casi un 15% de su valor, registrando la mayor caída mensual desde hace dos años, cuando estalló la pandemia. Su cotización se ha visto afectada por la guerra en Ucrania. En concreto, el dueño de Zara se ve lastrado por las sanciones contra Rusia, un mercado que en el último año representó el 8,5% de Ebit y donde cuenta con 500 tiendas en las que ha suspendido su actividad. Diego Morín, analista de IG, explica que, en términos de ingresos, la suspensión de su actividad en este mercado "supone prescindir temporalmente de unos 440 millones de euros, esperando un dato para este año superior a los 5200 millones de euros".

Por su parte, los analistas de Renta 4, según recogió EfE, creen que la compañía "todavía no acusa la suspensión de las operaciones del grupo en Rusia". No obstante, el impacto económico sí tendrá efecto en sus cuentas. Su rival sueca H&M ya lo ha reconocido. Este jueves presentó resultados que revelaron que el crecimiento de sus ventas se desaceleró en el mes de marzo tras la invasión de Ucrania. La compañía de moda incrementó un 6% sus ventas en marzo, mientras que en su primer trimestre hasta febrero el incremento fue del 18%. Esta situación, junto con un beneficio inferior al esperado por el mercado, provocó su desplome en bolsa (-13%), que lastró a Inditex (-5%) a su segunda mayor caída del año.

En este contexto, la incertidumbre sobre el cambio directivo no ayuda. Pese a que el foco se dirige a Marta Ortega, hija del principal accionista de Inditex, las responsabilidades ejecutivas recaen a partir de ahora sobre Óscar García Maceiras, nuevo consejero delegado. Tras sustituir a Carlos Crespo en noviembre, en los últimos meses ha compartido el timón del gigante textil con Pablo Isla, quien le valoró como un directivo "impresionante". "El objetivo de Inditex seguirá siendo la transformación digital, situación que le daría mucha fortaleza en cuanto a las ventas online, así como el nuevo posicionamiento en cosmética y papelería, sin olvidarnos del sector de alimentación", destaca Morín.

El comercio electrónico es uno de los puntos fuertes del legado que deja Pablo Isla y que la nueva cúpula también busca explotar. "Disfrutamos de un modelo de negocio único, que integra las tiendas físicas y el 'online', y esta característica única se mantendrá como uno de los pilares fundamentales de Inditex, estamos solo en una fase temprana de desarrollo de todo este potencial", declaró Maceiras a finales del año pasado. Según los resultados del ejercicio fiscal de 2021, que finalizó en febrero, las ventas online de Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear alcanzaron los 7.500 millones de euros, un 14% más que en 2020 y un 26,7% del total.