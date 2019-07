Los Masaveu se refuerzan en Liberbank tras la captura de Escotet en Pescanova

La familia Masaveu, una de las más ricas de nuestro país, ha elevado su peso en Liberbank. Fernando Masaveu Herrero, presidente de Corporación Masaveu, ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha aumentado su participación en el banco asturiano desde el 5,52% hasta el 5,763% del capital.

Por tanto, Fernando Masaveu se ha hecho con un 0,243% del capital que estaría valorado, a precios de mercado, en 2,45 millones de euros. Con esta operación, y unido a la participación que ostenta su hermano Luis Masaveu Herrero (0,157%), consejero en el banco, la familia asturiana ostentaría una participación que se aproximaría al 6% del capital.

La familia Masaveu es uno de los grandes accionistas institucionales del banco tras el fondo Oceanwood (16,7%) y Ernesto Tinajero, que posee un 7,1% del capital. El empresario mexicano, socio de la entidad desde su debut en bolsa, contrataba los servicios de Banco Santander para blindar su participación en el banco y, de paso, conseguir algo de dinero en efectivo por sus acciones. Aivilo Spain, la patrimonial de Tinajero en la que están las acciones de Liberbank, y Banco Santander suscribían un 'equity swap' (permuta) y ‘prepaid forward’ (pago por adelantado por la venta futura de acciones) sobre el 2,27% del capital (69,7 millones de títulos).

Liberbank tiene marcado en la agenda el 1 de agosto. Ese día, la entidad asturiana rendirá cuentas y los bancos de inversión prevén que cumpla con su 'hoja de ruta' y crezca su margen de intereses. Nuria Álvarez, analista de Renta 4, ha señalado en la previa de resultados que "esperamos que el margen de intereses del segundo trimestre recoja una mejora cerca al 1% respecto al primer trimestre y del 2% en el caso de las comisiones netas". Además, iba un paso más allá al destacar que "no esperamos cambios en las guías para el conjunto del año con un mercado que continuará atento a posibles movimientos corporativos tras finalizar las conversaciones con Unicaja sin que llegasen a un acuerdo".

La operación con Unicaja no tuvo éxito debido a las diferencias sobre el reparto accionarial de la entidad resultante, a lo que también se unía las nuevas responsabilidades de poder dentro de la cúpula directiva. No obstante, desde el mercado no se da por zanjado este capítulo y quién sabe si a medio o largo plazo se reactiva dicho interés.

Este interés podría reactivarse no solo por parte de Unicaja sino también de otros bancos que ya mostraron interés en el pasado. Casualidad o no, la notificación de los Masaseu se ha producido tras señalar Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, que descartaba la adquisición de Liberbank por la "falta de interés" de la entidad asturiana en culminar con éxito un proceso de integración entre ambas.

La entidad gallega siempre explora nuevas oportunidades y, de hecho, procederá a culminar con éxito la integración de Banco Caixa Geral "antes de que finalice el año", como señalaba su presidente en la presentación de resultados. Lo que sí ha hecho ha sido comprar acciones de Nueva Pescanova, en la que desea permanecer como accionista de referencia a largo plazo, y ha elevado su participación hasta el 39,3% tras hacerse con el paquete en manos de Banco Santander (un 6,03%) y la participación, casi testimonial, de Caixa Geral, que era de un 0,11%.

Desde el sector no se descartan movimientos corporativos entre bancos de pequeño y mediano tamaño debido al entorno de bajos tipos de interés que dificulta la rentabilidad por parte de las distintas entidades. Por tanto, nombres como los de Abanca, Liberbank o Unicaja podrían verse envueltos en nuevos rumores o movimientos corporativos.