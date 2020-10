Los dueños de Mayoral hacen compras en el Continuo tras la opa de MásMóvil

La opa lanzada de los fondos KKR, Providence y Cinven para hacerse con MásMóvil ha provocado que los accionistas significativos de la 'teleco' hasta antes de este movimiento corporativo tengan una gran liquidez. Algunos han decidido dejar en 'stand by' dicho montante y, otros, han optado por poner a trabajar esa liquidez para sacarle un rédito. Este es el caso de Indumenta Pueri, que ha incrementado sus posiciones en la bolsa española.

Indumenta Pueri, el holding familiar de los hermanos Domínguez de la Maza, dueños de la marca de ropa de moda infantil Mayoral, goza de gran liquidez. La firma ha obtenido unos 240 millones de euros con la venta del 8,25% del capital de la 'teleco' fundada por Meinrad Spenger y ha decidido poner a trabajar una parte en algunas de las cotizadas en las que ya figuraba como accionista significativo. De hecho, la firma ha acusado el impacto de la Covid-19 en sus inversiones ya que, a día de hoy, sus participaciones en la bolsa española notificadas a la CNMV cuentan con un valor de mercado inferiores a los 300 millones de euros.

El último movimiento ha tenido lugar este viernes. Global Portfolio Investments SL, filial de Indumenta Pueri, ha notificado la compra de 88.866 acciones de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), por las que ha desembolsado alrededor de 2,6 millones de euros y que se unen a otras comunicadas este mismo martes y que superaron los 800.000 euros. De hecho, la firma de los dueños de Mayoral es el tercer mayor accionista del fabricante de trenes tras Cartera Social (24,973% del capital) y Kutxabank (14,056%).

Estos movimientos, si bien han sido los últimos, no han sido los únicos. Los Domínguez de la Maza han decidido aumentar posiciones en otras dos cotizadas en las que tenían presencia: Global Dominion y Miquel y Costas, según notificaron a finales de septiembre. En el proveedor de soluciones de ingeniería han elevado su posición en casi un 2% del capital, tras elevar su participación desde el 3,034% hasta el 5,009% del capital, según notificaron a la CNMV el 29 de septiembre debido a la obligación tras exceder el umbral del 5%. Dicha posición tendría un valor, a precios de mercado, de 28,8 millones de euros.

En Miquel y Costas, compañía dedicada a la fabricación de papel y una de las favoritas para los gestores 'value', se ha producido la misma situación que en Global Dominion pero en este caso debido a que ha superado el umbral del 10% del capital. En este caso, Indumenta Pueri ha incrementado su posición del 8,122% al 11,397% del capital y se sitúa como el segundo gran accionista tras Jorge Mercader, presidente de la compañía.

En el resto de sus participaciones no se han producido cambios o, al menos, Indumenta Pueri no está obligado a notificarlos a la CNMV en caso de no sobrepasar los umbrales fijados en el artículo 23.1 del Real Decreto 1362/2007. En el mismo se detalla que "se establece que los accionistas y tenedores de determinados instrumentos financieros deben notificar a la CNMV la adquisición o pérdida de una participación significativa de los derechos de voto de la sociedad". Además, concreta que "los porcentajes de derechos de voto que tienen consideración de participación significativa son el 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 60%, 70%, 75%, 80% y 90%)".

Indumenta Pueri cuenta con participaciones significativas notificadas a la CNMV en Adolfo Domínguez (8,547% del capital), Laboratorios Farmaceuticos Rovi (5,057%), Renta 4 (5,237%), Azkoyen (7,357%), Unicaja (5%) y las ya citadas en CAF (5,022%), Miquel i Costas (11,39%) y Global Dominion (5,009%). De todas ellas, la única que se libra de las fuertes caídas es Rovi ya que saca partido a la buena marcha de los sectores farmacéuticos en el parqué como consecuencia de la Covid-19 e incluso llama a la puerta del Ibex como reemplazo de MásMóvil. Por el contrario, cotizadas como Adolfo Domínguez se dejan un 50% mientras que Azkoyen y Unicaja superan el 30%.