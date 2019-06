La CNMV suspende a Mediaset en bolsa a la espera de los planes de Berlusconi

Silvio Berlusconi, propietario de Mediaset, tiene una 'hoja de ruta' que todavía no ha desvelado pero que pasaría por unir la primera cadena televisiva de Italia con su filial española, tal y como publica Bloomberg. Algo que no sería complicado ya que la matriz posee un 52% de la española y únicamente debería desembolsar, a precios de mercado, poco más de 1.500 millones para hacerse con el capital que no posee.

La noticia ha animado la cotización de Mediaset España. El grupo de comunicación es el título que más sube este viernes en el Ibex 35 al dispararse casi un 9% y alcanzar los 6,91 euros por título. De hecho, no se encuentra muy alejada de su nivel más alto en este año y que le llevaría a máximos de junio de 2018.

La CNMV, ante estas fuertes subidas, ha decidido suspender la cotización de Mediaset "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad". Esta suspensión, por tanto, podría confirmar (o desmentir) la información publicada por el medio estadounidenses.

La 'hoja de ruta' que diseñará Silvio Berlusconi tiene un objetivo claro: hacer frente a plataformas en streaming como Netflix, HBO... De hecho, dicha operación podría anunciarse a lo largo de este viernes, según destaca Bloomberg, y confirmaría rumores que siempre han estado en el mercado.

A comienzos de este curso la posibilidad de una opa ganaba fuerza ya que el medio italiano Il Sore 24 Ore señalaba que barajaba la posibilidad de lanzar una opa por la cadena española mientras que ya el curso pasado el rumor corría a cargo, nuevamente, de Bloomberg. Algo que animó notablemente, al igual que ahora, su cotización.

Esta unión, de hacerse realidad, sería un batacazo para los bajistas, que están presionando el precio a la baja. Los 'cortos' han tomado posiciones en Mediaset a lo largo de las últimas semanas/meses ya que, por ejemplo, Citadel Advisors afloraba en mayo una participación del 0,51% del capital, y el 3 de junio el 'hedge fund' Adelphi Capital aumentaba su peso desde el 0,85% hasta el 0,91% del capital.