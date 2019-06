Miles de británicos caen en el 'corralito' del fondo 'brexiter' de Neil Woodford

Woodford Investment Management, una de las gestoras de fondos más famosas de Reino Unido, ha suspendido la emisión, negociación, cancelación, venta, reembolso y cesión de acciones de su fondo 'LF Woodford Equity Income Fund'. La prensa británica informa que el fondo ha dejado atrapados temporalmente a "decenas de miles de ahorradores británicos" que habían invertido sus ahorros en este producto de rentas, ligado habitualmente a jubilados que buscan obtener un extra trimestral que complemente sus pensiones públicas o privadas.

Según informa Europa Press, Link Fund Solutions Limited obtuvo este lunes el acuerdo del depositario de este fondo de renta variable para suspender la negociación de las acciones "con efecto inmediato y hasta nuevo aviso" del fondo gestionado por Neil Woodford., un gestor estrella que hizo carrera en Invesco hasta que en 2014 se estableció con gran éxito con su propia firma... hasta el colapso de ahora. Este periodo de suspensión tiene como objetivo "proteger a los inversores del fondo" al darle a Woodford "más tiempo para reposicionar los elementos menos líquidos y no cotizados de la cartera del fondo", que cuenta con unos activos por valor de 3.700 millones de libras (4.173 millones de euros).

Exceso de optimismo con el Brexit

Esta operación de "gran coste reputacional" se produce tras un mayor nivel de reembolsos, con una fluctuación diaria de 10 millones de libras (unos 11, 3 millones de euros) y tras el anuncio de la retirada de 263 millones de libras (unos 297 millones de euros) por parte del fondo de pensiones de Kent, según 'Finantial Times'. Tras la petición de reembolso de este gran partícipe, Woodford optó por congelar el fondo ante la imposibilidad de liquidar sus posiciones a tiempo.

En su folleto, el fondo Woodford señala que su objetivo es invertir a largo plazo en compañías de calidad y con dividendos sostenibles. “El objetivo es ofrecer a los inversores un crecimiento de capital y un flujo de ingresos creciente con pagos trimestrales. Nos centramos en el largo plazo: no sabemos qué pasará mañana, pero sí sabemos qué impulsa a los mercados con el tiempo”, explica la firma.

Una cartera 'brexiter'

Una de las claves de la caída del fondo se encuentra en la mala marcha de las empresas medianas y poco líquidas de Reino Unido que poblaban la cartera del fondo. "Muchas de las empresas como Kier, Circassia y Purplebricks han resultado ser ‘perros’ (lo peor, en el argot bursátil), mientras que aproximadamente el 10% del fondo se encuentra en compañías no cotizadas, cuyas acciones no cotizan en una bolsa de valores pública", explicó Dominic O 'Connell, presentador de negocios del programa Today de BBC Radio 4, según recoge The Telegraph.

Los expertos señalan que la cartera de Woodford se había convertido en extrema y 'contrarian' -el mercado caminaba en contra de sus tesis de inversión- hasta el punto de provocar el colapso. El fondo apostaba por un desenlace mucho más rápido del Brexit y la desconexión de Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, desde el referéndum de hace tres años, los meses han ido pasando y las prórrogas sumándose unas a otras. La última, hasta el próximo mes de octubre.