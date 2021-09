Minoritarios a la gresca en Barón de Ley por el precio para su OPA de exclusión

El poder vinícola español -España es uno de los principales exportadores del mundo- apenas se refleja en Bolsa con pocas empresas del sector cotizadas y en los próximos meses su peso quedará reducido con la exclusión de Barón de Ley, si sus accionistas minoritarios no frenan su salida. Los titulares de menos del 10% de su capital se han rebelado contra el accionista mayoritario y presidente de la compañía y exigen recibir el precio correcto de su 'añada' para aceptar la OPA (oferta pública de adquisición) de exclusión.

En julio de 2020, el Consejo de Administración de la compañía propuso a la Junta General de Accionistas -controlada por el accionista mayoritario- la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de Barón de Ley y la formulación de una OPA de exclusión. La oferta se extiende al porcentaje del capital que no está en manos de su accionista mayoritario, Mazuelo Holdings, a cambio de 113 euros por título. La operación valora a la compañía en 508,5 millones de euros. El precio inicial era de 109 euros, pero tras una petición de la CNMV de revisión, lo elevaron cuatro euros, un valor que los minoritarios, igualmente, consideran insuficiente.

"Su valor real es un 60 o 70% superior", asegura Ignacio Aragón, portavoz de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC). La compañía vale actualmente 457,6 millones de euros y se mantiene inamovible en los 113 euros por título desde hace más de un mes, sin movimientos bruscos en su cotización. En el mes de abril marcó su precio máximo histórico en los 123 euros.

El accionista mayoritario de Barón de Ley es Mazuelo Holding, em­presa propiedad de Eduardo Santos-Ruiz, pre­si­dente y con­se­jero de­le­gado, que controla el 90,4% del capital, según los registros de la CNMV. Se trata de la segunda OPA que lanza sobre la compañía. La primera se produjo en 2018 y marca el desenlace de esta última. Hace casi tres años, Mazuelo sobrepasó el umbral del 50% de las acciones y lanzó una OPA obligatoria a 108,73 euros por título tras la que lograría más del 90% del capital de la compañía.

Sin embargo, su idea entonces no era excluir de cotización. Aragón asegura que algunos accionistas no acudieron a la OPA anterior porque "no reflejaba el valor de la compañía". Ahora, aseguran que la OPA de exclusión publicó un precio "curiosamente igual" que el de la anterior y, pese a la actualización del precio, afirman que "los 113 euros a día de hoy es menos que los 109 del pasado". La compañía no querido hacer comentarios tras las preguntas de La Información.

Los accionistas minoritarios se niegan a aceptar el precio actual y ponen el foco en el informe de valoración independiente que debe aprobar el Consejo de Administración para emprender acciones legales. "El Consejo no ha aprobado el último precio", afirma Aragón. La OPA de exclusión por 109 se aprobó de acuerdo a un informe realizado por Renta 4. Sin embargo, los servicios técnicos de la CNMV actuaron para supervisar la valoración de las acciones y la compañía presentó otro informe, firmado esta vez por KPMG, que valoraba las acciones de la compañía en 113 euros. Por ahora, están en trámites para llevar el caso ante la Audiencia Nacional antes de que finalice la OPA.

El plazo de aceptación de la OPA concluye el próximo 7 de octubre. Su aceptación es voluntaria, pero una vez que se liquide la oferta, sea cual sea el número de aceptaciones recibidas, las acciones de Barón de Ley -que cotizan en la Bolsa española desde 1997- quedarán excluidas de la negociación bursátil y su participación será ilíquida. Los minoritarios descartan esta opción porque implica quedarse "encerrado en una compañía no cotizada", sin la seguridad que aporta los mecanismos de regulación a los que obliga el mercado.

Una compañía con una "magnífica" gestión

Los minoritarios justifican su exigencia de un mayor precio para la OPA, precisamente, por el trabajo realizado por su actual consejo de administración, que la convierte en una compañía con gran potencial frente a otras del sector. Aragón asegura que la gestión es "magnífica, con una caja espectacular y no reporta deuda". Barón de Ley opta por no repartir dividendo, sino que lo reinvierte en la propia compañía.

La empresa de viñedos y vinos obtuvo en 2020 un beneficio neto de 20,6 millones de euros, casi un 25% menos que en el año anterior por el impacto de la pandemia. En concreto, la bodega destacó la paralización de su actividad, unido al desplome de la hostelería, por el estado de alarma y el confinamiento. El canal de alimentación se vio favorecido por el efecto del trasvase de ventas desde hostelería, pero perjudicado por la falta de turismo. En el primer semestre de este año, todavía influenciado por "la enorme incertidumbre y volatilidad" debido a la Covid-19, el resultado neto del Grupo alcanzó los 9,5 millones de euros, un 28% más que en el primer semestre de 2020, pero todavía por debajo de las cifras prepandemia.

La historia de Barón de Ley se remonta a 1985, cuando se fundó "bodega de Rioja", un proyecto que seguía el concepto de los 'châteaux' franceses. Desde entonces, bajo la Denominación de Origen Calificada, han ido ampliando su actividad y en la actualidad cuentan con más de 600 hectáreas de viñedo propio. Además, la compañía española exporta cerca del 85% de su producción a través de una red de distribución presente en más de 50 países.