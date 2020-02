Moreno Carretero 'inyecta' 12,7 millones en su capital riesgo tras el revés en Sacyr

José del Pilar Moreno Carretero, el segundo mayor accionista de Sacyr, ha arrojado la toalla en Sacyr. El empresario, que hace años pretendió asaltar la presencia de la constructora y ocupar el cargo del actual presidente Manuel Manrique, ha ido deshaciendo la posición que ostentaba a través de Beta Asociados, con una gran parte en contratos de derivados. Si a mediados de 2018 tenía un 16,17% del capital, esta participación se reducía con el paso del tiempo hasta casi la mitad.

Moreno Carretero ya solo controla un 8,182% del capital de Sacyr y el porcentaje podría ser menor (o mayor). Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este porcentaje data del 9 de enero de 2019 y el empresario no está obligado a notificar sus posiciones ya que fue expulsado del consejo de la compañía a mediados de 2018, por lo que podría haber sufrido algún tipo de cambio. No obstante, desde Beta Asociados han declinado hacer algún tipo de comentario.

La posición de Moreno Carretero se ha reducido en Sacyr pero el empresario continúa con sus inversiones en capital riesgo. Este lunes comunicaba al Registro Mercantil que había inyectado 12,72 millones de euros en Beta Equity SCR, su sociedad de capital riesgo con inversiones en todo tipo de fondos, el pasado 17 de febrero. Además, con este montante la inversión en dicha firma se dispara hasta los 50 millones de euros.

Mira también El radar de la CNMV multa por su veloz operativa en Sacyr a Moreno Carretero

Esta firma de capital riesgo toma, de manera temporal, participaciones en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el mercado de Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la OCDE. Por tanto, con este vehículo no podría invertir en Sacyr, que cotiza en la bolsa española y que acumula una subida cercana al 20% en los últimos doce meses.

Beta Equity SCR es bastante rentable para Moreno Carretero. Las cuentas de su sociedad de capital riesgo arrojaron un beneficio de 9,75 millones de euros y cuenta con un patrimonio neto de 87,4 millones de euros, según sus últimas cuentas presentadas correspondientes al ejercicio 2018. Durante dicho año ha consolidado los retornos de las inversiones de capital riesgo ya que la mayoría de estas inversiones se encontraban en fase de madurez. Además, ha formalizado la venta de la participación en varios fondos de capital riesgo, que se encontraban en la fase de madurez, y "sigue buscando nuevas inversiones que sustituyan las anteriores, que se harán efectivas en el ejercicio 2019", según señalaba la propia compañía en sus resultados.

Esta sociedad cuenta, en la partida de 'instrumentos de patrimonio de entidades objeto de Capital Riesgo', con presencia en fondos de capital riesgo como New Mountain, Pacific Equity Partners IV, Advent Latín American, Marlin Equity Partners, H2 Equity Partners, H.I.G.Growth, TurkVenture, Arcano Secondcry Fund, Gryphon, Arcano Capital X y Arcano Ventures. En total, cuenta con una inversión de 23 millones de euros en estos productos y la mayor parte están en los dos productos de la firma española Arcano, que suponen más de 7,6 millones. Además, a 31 de diciembre de 2018 la sociedad tenía suscritos dieciocho compromisos de inversión con fondos participados por un valor de 52,43 millones de euros.

Sanción de la CNMV

Este inyección de fondos en su capital riesgo se produce meses después de que la CNMV le impusiera a José Moreno Carretero y a su firma Beta Asociados multas que sumaban 300.000 euros por infracción muy grave por incumplir el deber de comunicar al supervisor participaciones significativas en Sacyr. Según publicaba el BOE, el supervisor multaba con 100.000 euros a Moreno Carretero, que fue expulsado del consejo del grupo constructor en junio de 2018, y con 200.000 euros a Beta.

Esta sanción se producía tras acordar la junta de accionistas de Sacyr expulsar del máximo órgano de dirección de la constructora a Moreno Carretero por incumplir sus deberes legales y estatutarios como consejero, después de que el empresario expresara sus diferencias con el consejo e impugnara alguna de sus decisiones en los tribunales.